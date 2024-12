Verbazing om wat Peter Bosz gaat doen in de winterstop: ‘Hij verzoekt de goden’

PSV eindigde de eerste seizoenshelft in de Eredivisie zondag met een 3-0 overwinning op Feyenoord. De koploper gaat zo met een goed gevoel de winterstop in, want de voorsprong op achtervolger Ajax bedraagt na zeventien speelrondes al zes punten. Peter Bosz verscheen na afloop voor de camera van de NOS en verbaasde verslaggever Joep Schreuder met zijn plannen tijdens de winterstop.

“Eén ding begrijp ik niet van jou, maar ik bedoel het goed… Jij hebt een skipas… Jij gaat echt skiën? De trainer van PSV gaat skiën?”, vroeg Schreuder verbaasd aan Bosz. De PSV-trainer antwoordde bevestigend: “Ja, dat vind ik geweldig. Skiën, après-skiën…”

“Ambulance, helikopter, gipsvlucht”, somde Schreuder vervolgens op, waarmee de journalist het potentieel gevaar van de wintersport aan het licht bracht. Bosz bagatelliseerde dat echter: “Nee, als je kunt skiën, dan hoef je daar niet bang voor te zijn? Of ik goed kan skiën? Dan zal je zien dat ik nu een been ga breken. Dat is lekker dit...”, besloot de oefenmeester gekscherend.

Het interview van Bosz werd getoond in het samenvattingenprogramma Studio Sport Eredivisie. “Ja, dit is inderdaad wel een beetje de goden verzoeken…”, reageerde presentator Gert van ’t Hof op de winterstopplannen van Bosz.

PSV hervat de Eredivisie op 11 januari met een thuiswedstrijd in de Eredivisie tegen AZ.

