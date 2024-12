Willem II sluit Bokila-rel af: 'Doet niets af aan de ernst van de melding'

Willem II heeft besloten om de zaak rondom het vermeende racisme jegens te laten rusten. De Tilburgers laten in een statement weten dat er geen onderzoek kan worden gestart naar aanleiding van de melding die is gemaakt bij de tuchtcommissie van de KNVB. Er is onvoldoende informatie om te bewijzen of uit te sluiten dat er sprake is van racisme.

Na afloop van de tumultueuze Brabantse derby tussen Willem II en NAC Breda (2-2) ontstond er kort na het laatste fluitsignaal Allard Lindhout vrij snel een flink opstootje op het veld in het Koning Willem II Stadion. In eerste instantie wilde Bokila het veld aflopen, maar binnen enkele seconden keerde de spits om en sprintte hij op de onvriendelijke situatie op het veld af.

Vervolgens werd en flink geduwd en getrokken van beide kanten, waarna een woedende Bokila tot kalmte gemaand moest worden door onder meer Willem II-aanvoerder Jesse Bosch en enkele leden van de technische staf. Na afloop deed Bokila onder meer voor de camera van ESPN zijn verhaal, waarbij de 36-jarige spits stelde racistisch te zijn bejegend.

In eerste instantie noemde Bokila geen naam, maar vervolgens wel. Het zou volgens de Willem II-spits gaan om de nummer 7 van NAC, Matthew Garbett. De middenvelder van de Bredanaars herkende zich echter niet in de aantijgingen van Bokila, zo liet NAC weten middels een statement. "Garbett herkent zich totaal niet in de aantijging door de speler. De aantijging berust volgens hem op een verkeerde waarneming."

Willem II kwam daarop ook met een statement, waarbij het de steun uitsprak voor Bokila. De Tilburgers besloten alleen niet te publiceren wat er zou zijn geroepen. Verder verwezen de Tilburgers naar het vooronderzoek, dat door Willem II, NAC Breda en de KNVB verder zou op worden gepakt.

Willem II zet streep onder racisme-rel

Nu is er door de Brabantse club besloten om een punt achter de Bokila-rel te zetten."De melding van het incident na de wedstrijd Willem II – NAC Breda waarbij Jeremy Bokila racistisch is bejegend krijgt helaas geen vervolg. Er kan geen onderzoek worden gestart naar aanleiding van de melding die de club heeft gemaakt bij de Tuchtcommissie van de KNVB", beginnen de Tricolores in een statement op de website.

"Willem II heeft kennisgenomen dat de melding van de club en het interne onderzoek van NAC Breda, geen volledige duidelijkheid over het incident hebben opgeleverd. Daarnaast waren er onvoldoende verklaringen, beeld- of geluidsfragmenten beschikbaar om een oordeel te vellen", leest het statement verder.

Ook algemeen directeur Merijn Goris reageert in het statement. "Hoewel er geen opvolging wordt gegeven, doet dit niets af aan de ernst van de melding en de impact ervan binnen de club. Dit geldt ook voor de haatdragende en racistische berichten die Jeremy Bokila online heeft ontvangen. Op verzoek van Jeremy Bokila en de spelersgroep accepteert Willem II de uitkomst en sluit de club hiermee de kwestie af."

