Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli voert meerdere wijzigingen door tegen RFS

Ajax speelt donderdagavond de belangrijke uitwedstrijd tegen FK RFS in de Europa League. Bij een overwinning zijn de Amsterdammers verzekerd van een plekje in de tussenronde van dat toernooi en spelen ze op de laatste speeldag zelfs nog om rechtstreekse plaatsing voor de achtste finales. Trainer Francesco Farioli moet voor het duel in Letland wel een defensieve puzzel leggen. Voorin worden er eveneens wijzigingen verwacht.

Ajax kwam moeizaam uit de winterstop. De Amsterdammers boekten in de eerste wedstrijd van de tweede seizoenshelft een moeizame 2-1 overwinning op RKC Waalwijk en vlogen een paar dagen later door een 2-0 nederlaag bij AZ uit de KNVB-beker. Ze hadden op bezoek bij sc Heerenveen dus wat recht te zetten. In Friesland kwam Ajax een stuk beter voor de dag en boekte het een dik verdiende 0-2 zege. De ploeg van Farioli profiteerde daardoor optimaal van de nederlaag van PSV een dag eerder en verkleinde de achterstand op de regerend landskampioen tot slechts één punt.

Artikel gaat verder onder video

In de Europa League heeft Ajax nog wat recht te zetten. De laatste twee wedstrijden resulteerden immers in een nederlaag. Ajax verloor met 2-0 van Real Sociedad en ging in december met 1-3 onderuit tegen Lazio. Daardoor belandden de Amsterdammers buiten de top acht en bezetten ze momenteel de elfde plek in de competitiefase van de Europa League. Die geeft na acht duels recht op deelname aan de tussenronde, maar het kan nog alle kanten op voor de hoofdstedelingen. Zeker als er donderdagavond niet wordt gewonnen van FK RFS. De ploeg uit Riga pakte tot op heden slechts twee punten.

LEES OOK: FK RFS - Ajax op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Aantal wijzigingen in de opstelling

Ajax is op papier de torenhoge favoriet voor het duel in Letland, maar wie gaan er allemaal spelen? Remko Pasveer is onder Farioli de onbetwiste nummer één en zal ook donderdagavond zijn opwachting maken onder de lat. Achterin kan Farioli geen beroep doen op de naar AS Roma vertrekkende Devyne Rensch én de geschorste Jorrel Hato. Anton Gaaei was zondag al de rechtsback en lijkt opnieuw op een basisplaats te mogen rekenen. Farioli heeft meerdere opties om Hato te vervangen. Schuiven met Youri Baas is de meest logische. Daardoor komt er in het hart van de verdediging een plekje vrij voor Daniele Rugani. De Italiaan vormde in de Europa League al eerder een duo met Josip Sutalo. Dat was in de uitwedstrijd tegen Qarabag (0-3).

Op het middenveld kan Farioli vasthouden aan dezelfde namen als in de laatste twee wedstrijden: Kian Fitz-Jim, Jordan Henderson en Kenneth Taylor. Steven Berghuis is ook een optie voor het middenveld, maar in de eerste wedstrijden van 2025 maakte hij zijn opwachting als rechtsbuiten. Bertrand Traoré mocht in de laatste twee duels starten, maar stelde beide keren teleur en lijkt nu weer plaats te moeten maken voor Berghuis. Ook Brian Brobbey lijkt zijn basisplaats af te moeten staan. Na drie opeenvolgende basisplaatsen maar geen doelpunten is het weer tijd voor Wout Weghorst. Mika Godts completeert de voorhoede.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Rugani, Sutalo, Baas; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Berghuis, Weghorst, Godts.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-trainer Farioli geconfronteerd met geruchten over zomers vertrek naar AS Roma

La Gazzetta dello Sport meldt dat Ajax-trainer Francesco Farioli kandidaat is bij AS Roma. De coach reageert op de geruchten.