Opstelling Ajax: Berghuis keert tegen RKC terug in de basis

Ajax begint zaterdagavond met als vervanger van aan het Eredivisieduel met RKC Waalwijk. Ook mag zich weer eens opmaken voor een basisplaats. Bij de bezoekers krijgt weer eens de kans om zich vanaf de aftrap te laten zien.

Ajax beëindigde de eerste seizoenshelft op de tweede plaats in de Eredivisie, met zes punten achterstand op koploper PSV. Dat verschil kan zaterdagavond in ieder geval voor even worden teruggebracht naar drie, aangezien de Eindhovenaren pas om 21.00 uur aftrappen tegen AZ. Farioli beschikt over een vrijwel volledig fitte selectie: enkel de nog altijd zieke Sutalo is er niet bij.

Remko Pasveer verdedigt tegen RKC andermaal het doel van de Amsterdammers. Voor de routinier vormen Devyne Rensch, Rugani, Youri Baas en Jorrel Hato de achterhoede. Op het middenveld kiest Farioli voor Jordan Henderson, Kenneth Taylor en Davy Klaassen. Voorin krijgt Brian Brobbey in de punt van de aanval de voorkeur boven Wout Weghorst. Vanaf de flanken moeten Berghuis en Mika Godts voor gevaar gaan zorgen.

Invallers redden Ajax eerder dit seizoen in Waalwijk

Op 29 september 2024 stonden RKC en Ajax in Waalwijk tegenover elkaar. De Amsterdammers speelden destijds een moeizame wedstrijd waarin kansen lange tijd schaars waren. Uiteindelijk brak invaller Bertrand Traoré een kwartier voor tijd de ban en zette de eveneens door Farioli ingebrachte Mika Godts in de slotminuut de 0-2 eindstand op het bord.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Rugani, Baas, Hato; Berghuis, Henderson, Taylor; Klaassen, Brobbey, Godts

Ook de opstelling van de bezoekers is bekend. RKC-trainer Henk Fraser kiest voor twee spelers met een verleden bij de tegenstander. Liam van Gelderen doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde uiteindelijk twee wedstrijden in de hoofdmacht en mag tegen zijn oude club beginnen in de verdediging. Daarnaast staat ook Mohamed Ihattaren aan de aftrap in de Johan Cruijff ArenA. De aanvallende middenvelder kwam in het seizoen 2021/22 tot één invalbeurt in Ajax 1, tijdens de verloren bekerfinale tegen zijn vroegere club PSV.

Opstelling RKC Waalwijk: Kesting; Al Mazyani, Van Gelderen, Wouters, Meijer; Roemeratoe, Oukili, Ihattaren; Van der Water, Kramer, Margaret

