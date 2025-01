Is Ajax-transfer aanstaande? Francesco Farioli komt met goed nieuws

Francesco Farioli heeft zaterdagavond na Ajax - RKC Waalwijk (2-1 overwinning) goed nieuws gebracht over en . Beide verdedigers vielen geblesseerd uit, maar de schade lijkt mee te vallen.

Hato begon bij Ajax op de linksbackpositie. Hij bleef in de rust echter achter in de kleedkamer. Farioli legt na afloop uit dat Hato ‘een beetje druk voelde op de hamstring’. “Maar het was vooral een beslissing uit voorzorg om hem te wisselen”, stelt de Ajax-trainer de Amsterdamse supporters gerust voor de camera van ESPN.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ihattaren benoemt live op tv zwakke plek van Ajax: ‘Ik zei het ook tegen de jongens’

Hato werd aan het begin van de tweede helft vervangen door Wijndal. Ook hij haalde het einde van de wedstrijd niet: in de slotfase werd de linksback per brancard van het veld gedragen. Gevreesd werd voor een ernstige knieblessure, maar Farioli neemt ook die zorgen weg. “Ik heb net met hem gesproken in de kleedkamer. Hij ziet er oké uit.”

“Natuurlijk is het pijnlijk, want er was sprake van knie-op-knie-contact”, vervolgt de Italiaanse trainer van Ajax. “Hij was een beetje bang op het veld, want de pijn was enorm. Maar het ziet er oké uit. We zullen het de komende dagen moet evalueren.”

Blessure-update over Owen Wijndal is goed nieuws voor Ajax

Dat de blessure van Wijndal lijkt mee te vallen, is goed nieuws voor Ajax. De verdediger staat namelijk op het punt om deze maand tijdelijk te vertrekken. Clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf meldde afgelopen week dat Ajax een akkoord heeft bereikt met het Spaanse Léganes over een verhuur van Wijndal. De Amsterdammers zouden een huursom van één miljoen euro tegemoet kunnen zien.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Opmerkelijke zondebok bij Ajax - RKC

Marciano Vink en Kenneth Perez wijzen een opvallende zondebok aan bij het duel tussen Ajax en RKC Waalwijk.