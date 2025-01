Ihattaren krijgt complimenten voor gedrag na Ajax - RKC Waalwijk

bekommerde zich na de wedstrijd tussen Ajax en RKC Waalwijk (2-1) direct om , die per brancard het veld moest verlaten. De linksback van Ajax was in de slotfase geblesseerd geraakt.

Wijndal blesseerde zich bij een poging om Denilho Cleonise van de bal te zetten aan het begin van de blessuretijd. Omdat Ajax door de wisselmogelijkheden heen was, moest de thuisploeg de wedstrijd afmaken met tien man. Wijndal bleef aan de zijlijn zitten, maar werd na de aftrap per brancard van het veld gedragen.

Ihattaren, de maker van de 2-1, kwam meteen na het fluitsignaal poolshoogte nemen. Commentator Teun de Boer van ESPN zei: “Kijk eens hoe sportief hij is, na dat verlies, om te gaan kijken hoe het is met Wijndal. Ondanks de drie punten is het een aderlating voor Ajax en natuurlijk voor Wijndal zelf. Laten we voor de linksback hopen dat het meevalt. Dit zijn nooit leuke beelden.”

