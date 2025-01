FC Twente informeert bij Ajax naar jonge verdediger

FC Twente heeft bij Ajax geïnformeerd naar , zo weet Twente Insite. Het medium meldt dat de Tukkers op zoek zijn naar een back-up op de rechtsbackpositie, aangezien momenteel de enige optie is.

Arnold Bruggink, technisch directeur van Twente, zou contact hebben gezocht met Ajax om te informeren naar de beschikbaarheid van Alders. De nummer zes van de Eredivisie vindt dat de spoeling dun is op de rechtsbackpositie en wil zich deze winterstop versterken. Van Rooij is de enige échte rechtsachter in de ploeg van Joseph Oosting, die al een aantal keer heeft moeten schuiven met middenvelder Youri Regeer als noodoplossing in de verdediging.

Twente zet in op huurdeal met koopoptie met Alders

FC Twente zet daarom in op een huurdeal met Alders, het liefst met een optie tot koop. Het is niet bekend of Ajax hierin mee wil gaan. De negentienjarige verdediger is een vaste waarde in het elftal van Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Hij kwam dit seizoen al tot twintig optredens. Vorig jaar maakte de jongeling zestien keer zijn opwachting.

Alders speelt voornamelijk als rechtsback, maar kan ook aan de linkerkant van de verdediging uit de voeten. Op die positie heeft FC Twente al een andere voormalig Ajacied lopen, namelijk Anass Salah-Eddine.

