'Internazionale wil selectie verjongen en laat oog opnieuw vallen op Ajacied'

Internazionale lijkt voornemens om de interesse in nieuw leven in te blazen. De Italiaanse topclub wil volgens Tuttosport de selectie verjongen, waardoor het is uitgekomen bij onder meer de 21-jarige rechtsback van Ajax.

Rensch beschikt bij Ajax over een aflopend contract en de gesprekken over een verlenging verlopen moeizaam. In november verweet de international van Jong Oranje Ajax nog dat het te lang getreuzeld zou hebben. Derhalve is het nog maar de vraag of Rensch überhaupt zijn contract gaat verlengen bij Ajax.

Inter wil profiteren van de situatie van Rensch bij Ajax en wil hem transfervrij inlijven. Bij de Nerazzurri moet de jonge Rensch in eerste instantie de back-up worden van Denzel Dumfries, die recent zijn handtekening zette onder een nieuw contract in Milaan tot medio 2028. Rensch heeft een profiel dat de clubleiding van Inter blijft intrigeren, waardoor het komende zomer wil toeslaan.

Inter wil verder verjongen

Inter wil niet alleen Rensch halen om de selectie te verjongen, de club is in de jacht naar spelers jonger dan 25 jaar ook uitgekomen bij onder meer de verdedigers Isak Hien (Atalanta Bergamo), Jako Bijol (Udinese) en Mario Gila (Lazio). Ook in andere linies wil de club van trainer Simone Inzaghi verjonging aanbrengen. Tuttosport brengt de Italiaanse grootmacht onder meer in verband met de twintigjarige Nico Paz van Como 1907, terwijl Reda Belahyane van Hellas Verona wordt gezien als de vervanger van de dertigjarige Hakan Çalhanoğlu.

