De Ajax-spelers die onder Francesco Farioli verzekerd moeten zijn van een basisplaats

Er is de afgelopen tijd veel te doen (geweest) over het roulatiebeleid van Francesco Farioli bij Ajax. De Italiaanse oefenmeester heeft fitheid en data hoog in het vaandel staan en voert daardoor steeds enorme wijzigingen in zijn elftal door. Maar mocht de oefenmeester daar plots mee stoppen, wie zou er dan altijd verzekerd moeten zijn van een basisplek? FCUpdate zet die namen op een rijtje.

Rechtsback: Devyne Rensch

Rensch is allereerst een jongen van de club en tikt ondanks zijn jonge leeftijd al enkele seizoenen een goed niveau aan. Hij is pas 21 jaar, maar het voelt alsof hij al jaar en dag in het eerste elftal speelt. Dat is eigenlijk ook zo: sinds het seizoen 2020/21 staan er 152 duels achter zijn. Het is dan ook niet gek dat er interesse is uit het buitenland, en mogelijk vertrekt Rensch snel. Maar zolang de verdediger in Amsterdam speelt, is hij duidelijk een klasse beter dan Anton Gaaei.

Centrale verdediger: Youri Baas

Wie anderhalf jaar geleden had beweerd dat Baas snel een sleutelspeler van Ajax zou worden, was verbaasd aangekeken. De linksback van nature speelde zijn wedstrijdjes vooral in de Keuken Kampioen Divisie en leek niet te gaan doorbreken in Ajax 1. Hij werd verhuurd aan NEC en ontpopte zich daar tot prima linksback én linksbuiten. Sinds zijn terugkeer in Amsterdam is Baas, die zijn naam natuurlijk mee heeft, door Farioli aangewezen als steunpilaar. En dat op wéér een nieuwe positie. Als linker centrale verdediger staat hij duidelijk zijn mannetje, terwijl hij ook van waarde is in de opbouw, waar kompaan Josip Sutalo een stuk minder in is.

Linksback: Jorrel Hato

Wat goed is, komt snel. Datzelfde kan gezegd worden over Hato. Als zestienjarig jochie maakte hij in januari 2023 zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax, in een bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch. De nu achttienjarige verdediger is inmiddels niet meer weg te denken uit het eerste elftal van de Amsterdammers. Hato is van nature een centrale verdediger, maar is door Farioli omgeturnd tot linksback. Dat is mogelijk niet zijn sterkste positie, maar hij doet het naar behoren. Zo goed zelfs, dat Real Madrid en Engelse topclubs zijn flexibiliteit wel in de selectie zouden willen hebben. Farioli ziet hem zelfs in de toekomst als controlerende middenvelder fungeren.

Controlerende middenvelder: Jordan Henderson

Over controlerende middenvelders gesproken: Henderson zou in de meeste Ajax-opstellingen moeten verschijnen. De oud-speler van Liverpool, waar hij onder andere een Premier League en een Champions League won, werd tijdens zijn eerste maanden in Amsterdam vooral bekritiseerd. Nu zien analisten steeds vaker de waarde in van de Engelsman, mogelijk ook omdat hij in een beter draaiend elftal speelt. Henderson heeft dit seizoen al vier assists achter zijn naam staan, zorgt voor controle en rust op het middenveld, en haalt vaak minimaal een zes, maar ook geregeld zevens en achten. Bovendien heeft concurrent Branco van den Boomen sinds zijn komst van Toulouse de verwachtingen nog niet kunnen waarmaken.

Aanvallende middenvelder: Kenneth Taylor

Taylor speelde vorig seizoen bijna alle wedstrijden voor Ajax in het dramaseizoen 2023/24, en deelde ook geregeld in de malaise. Het kan de middenvelder vergeven worden, aangezien hij als jongeling een slecht draaiend elftal moest dragen. Dit seizoen laat Taylor weer zien wat hij waard is. Met drie doelpunten en vijf assists in zestien Eredivisie-duels kan de nummer acht van de Amsterdammers een uitstekend moyenne overleggen, zeker als middenvelder. In het dribbelen met de bal blijft de 22-jarige speler maar groeien. Aan het einde van het vorige seizoen benadrukte Aad de Mos de kwaliteiten van de toen bekritiseerde Taylor, al kan de uitspraak 'Hij kan naar Real Madrid of Barça' in twijfel worden getrokken.

Linksbuiten: Mika Godts

Alex Kroes wordt verzocht om in de winterse transferperiode op zoek te gaan naar een nieuwe linksbuiten. En dat is niet omdat Godts niet goed genoeg is, integendeel. Dat is juist om de Belg wat rust te kunnen geven, nu hij na het vertrek van Steven Bergwijn naar Saoedi-Arabië de enige echte linkeraanvaller van de selectie is geworden. Toegegeven, Baas zou linksbuiten kunnen spelen, maar hij is centraal achterin al hard nodig. En Godts stelt Farioli tevreden: met zeven doelpunten en vijf assists achter zijn naam in alle competities kun je hem gerust een revelatie noemen. Dus zou Kroes binnenkort een linksbuiten moeten halen, die ook genoegen neemt met meerdere keren toekijken vanaf de bank.

