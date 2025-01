'Vertrek Ajax-duo cruciaal voor doelstellingen van Kroes en Beuker'

en kunnen een sleutelrol vertolken voor Ajax, meldt Voetbal International. Een mogelijk vertrek van de twee linksachter uit Amsterdam zou de club kunnen helpen bij het behalen van de belangrijkste doelstellingen voor januari. Zo jaagt de club van trainer Francesco Farioli nog altijd op een linksbuiten.

Het liefst ziet de Italiaanse oefenmeester niemand vertrekken deze winter, maar desalniettemin lijkt Ajax open te staan voor een vertrek van Wijndal en Ávila. Eerstgenoemde staat in de belangstelling van de Spaanse laagvlieger Leganes, terwijl Ávila, die eerder deze week weer aansloot bij de groepstraining van de Amsterdammers, wordt gelinkt aan een (tijdelijke) overstap naar Zuid-Amerika of Mexico.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Internazionale wil selectie verjongen en laat oog opnieuw vallen op Ajacied'

Lentin Goodijk van VI weet dat Ajax baat kan hebben bij het (tijdelijke) vertrek van de twee linksachters. "Het zou Ajax kunnen helpen bij het behalen van de belangrijkste doelstellingen voor januari en de verdere toekomst", schrijft hij. Ajax staat er financieel niet al te florissant voor en is er bij gebaat om eerst te verkopen, alvorens het daadwerkelijk wat kan uitrichten op de transfermarkt aan de inkomende kant.

Het lijkt er dan ook op dat voor Ajax een verhuur van de beide linksback de meest logische optie is. Bovendien levert een verhuur van Wijndal een kleine huursom en een lastenverlichting qua salaris op. "Hoe dan ook zou een vertrek van Ávila en/of Wijndal een sleutelrol kunnen spelen voor de twee grootste ambities van technisch directeuren Alex Kroes en Marijn Beuker in januari: de financiële huishouding verder op orde brengen én een linksbuiten halen", klinkt het.

LEES OOK: Edson Álvarez kan West Ham alweer verlaten: Ajax kijkt aandachtig mee

Vertrek Wijndal en Ávila zorgt voor puzzel

Een vertrek van zowel Wijndal als Ávila zorgt er wel voor dat Farioli voor een flinke puzzel komt te staan. Zo was Wijndal afgelopen half jaar het enige alternatief voor Hato op linksachter, mede omdat Youri Baas zich ontwikkeld heeft toch tot een zeer betrouwbare centrale verdediger. Financieel gezien heeft het de voorkeur van Ajax om het vertrek van Wijndal en Avila intern op te lossen.

VI opteert wel voor het schuiven van Baas naar linksachter, omdat Ahmetcan Kaplan of Daniele Rugani de linkspoot centraal achterin kunnen vervangen. Ook Dies Janse, in wie veel vertrouwen is, wordt genoemd, maar het weekblad plaatst de kanttekening dat de jongeling zich centraal achterin beter voelt. Tot slot wordt de nieuwe rol van Jorthy Mokio uitgelicht. De zestienjarige Belg werd tijdens de laatste wedstrijd van Jong Ajax als linksback opgesteld. Tijdens het oefenduel van Ajax 1 tegen VfB Stuttgart viel Mokio tien minuten voor tijd ook in op die positie.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax voldoet aan grote wens Farioli en doet zaken in Zwitserland

Ajax willigt een langgekoesterde wens van trainer Francesco Farioli in.