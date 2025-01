Sterspeler van Slot krijgt haatreacties: 'Verlaat onze club!'

Het matige optreden van tijdens Liverpool - Manchester United is in het noordwesten van Engeland gesprek van de dag. De rechtsback krijgt op Instagram veel haatreacties.

Alexander-Arnold is al jaar en dag steunpilaar in het elftal van Liverpool en komt zelf ook uit de stad. Zijn aanvallende kwaliteiten staan buiten kijf, maar verdedigend wordt er nog wel eens kritiek op hem geleverd. Ook zondag weer. Alexander-Arnold liet meermaals zijn directe tegenstander voorbij glippen, was apathisch bij de 0-1 en kon ook aanvallend weinig teweegbrengen. De rechtsback werd vervolgens belachelijk gemaakt door Tranmere Rovers, na kritiek van analist Roy Keane.

Arne Slot verdedigde zijn speler na afloop. De coach zei onder andere: "Trent heeft over het algemeen erg goede wedstrijden voor de club gespeeld. Vandaag was het niet zijn beste wedstrijd, maar soms was Gravenberch niet dicht genoeg bij hem, dus het was een twee-tegen-één-situatie."

Waar Slot zijn sterkhouder probeerde de beschermen, zijn de fans van Liverpool een stuk minder mild voor Alexander-Arnold. De verdediger zou naar verluidt al bijna rond zijn met Real Madrid, waar hij samen komt te spelen met boezemvriend Jude Bellingham. Volgens Engelse media kunnen deze geruchten een probleem gaan vormen voor Slot en zijn titelaspiraties. De combinatie van het potentiële vertrek van Alexander-Arnold en zijn matige spel zorgde bij fans voor olie op het vuur.

Sommige fans waren vrij neutraal in hun kritiek. "Leer beter te verdedigen. Als je aanvallend niks kan bijdragen, focus je dan op verdedigen." Anderen gaan wat verder en schrijven persoonlijkere reacties. "Het enige wat fans willen zien, is werkethiek. Jij werkt gewoon niet. Je bent je salaris niet waard, vertrek gewoon." Een derde Instagram-account: "Verlaat deze club NU".

"Je hebt ons deze wedstrijd gekost", zegt iemand anders. Ook zien sommigen Alexander-Arnold als een potentieel risico, nu de Engelsman al aan Real Madrid lijkt te denken. "Bro, als je de club wil verlaten, doe dat dan. Maar verpest de hoop van ons als fans niet door dramatisch te spelen. We hebben zo lang gewacht op succes, en jij verpest onze dromen." Ook een United-fan meldt zich onder de laatste foto van Alexander-Arnold. "Bedankt Trent!! Groetjes, een fan van Manchester United."

