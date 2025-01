Van Hanegem: 'Hij maakte Gaaei en Ledezma gek, hij heeft een mooie toekomst'

Willem van Hanegem dicht een ‘mooie toekomst’ toe. In zijn column voor het Algemeen Dagblad is Van Hanegem enthousiast over de speelstijl van Van Bommel en complimenteert hij AZ voor het vertoonde spel tegen PSV (2-2) op zaterdag.

"AZ deed het in Eindhoven gewoon uitstekend. Met een jonge ploeg lieten ze zich niet de kaas van het brood eten”, stelt Van Hanegem. “En het is dat scheidsrechter Danny Makkelie PSV nog een handje hielp, want anders had AZ daar gewoon gewonnen.” Hij doelt daarmee op de penalty die Makkelie toekende aan PSV. Luuk de Jong benutte het buitenkansje.

“Johan Bakayoko wipt een bal tegen de hand van Ruben van Bommel, die er alles aan doet om juist geen hands te maken en dat is dan een penalty waard en één punt. En het kost AZ twee punten. Als je zelf hebt gevoetbald, voel je het onrecht. Als je nooit hebt gevoetbald, vind je het normaal”, vindt de voormalig international van het Nederlands elftal.

“Van Bommel is echt een speler met een mooie toekomst”, vervolgt Van Hanegem. “Tegen Ajax maakte hij die Anton Gaaei gek en ook die Richard Ledezma van PSV had het al snel met hem gehad. Het is toch mooi dat jongens als Van Bommel, maar ook Wouter Goes maling hebben aan de spelers van grote clubs. Ik zou ze als trainer graag in mijn ploeg hebben.”

