Ergernis om Brian Priske, die verbaast met uitspraak na blamage van Feyenoord

Khalid Boulahrouz heeft met verbijstering gekeken naar de interviews van Brian Priske en bij Ziggo Sport na afloop van de pijnlijke 6-1 nederlaag van Feyenoord op bezoek bij LOSC Lille. De mentaliteit van Feyenoord maakte geen indruk op Boulahrouz en dat was volgens de analist goed zichtbaar in de woorden van de Feyenoorders na afloop van de wedstrijd.

Boulahrouz, woensdagavond bij Ziggo Sport de analist van dienst op de slotdag van de hoofdfase van de Champions League, vond dat Brian Priske wel erg positief was over het pijnlijke optreden van Feyenoord. Priske gaf in zijn interview aan dat hij baalde van de tegendoelpunten in Lille, maar tegelijkertijd erg trots was op de Champions League-campagne van Feyenoord. Daarnaast vond hij dat er in Lille ook sprake was van 'erg veel pech': "Weet je wat ik frappant vind? Je verliest zo'n wedstrijd met 6-1. Er gaan zo veel dingen fout. En dan staat hij voor de camera weer positieve verhalen te verkondigen", merkte Boulahrouz op.

De analist vond dat de Deense oefenmeester wel eens wat harder mag zijn voor zijn eigen elftal, dat zeker in de tweede helft ver door de ondergrens heen zakte: "Je moet toch een keer met je vuist op tafel slaan? Bij dit soort prestaties moet je die spelers weer scherp krijgen, want dat waren ze gewoon niet. De intensiteit, de wil, de energie, niets was aanwezig", gaf de analist aan.

Thomas Beelen zorgt ook voor verbazing

Beelen stond net als Priske verslaggeefster Noa Vahle van Ziggo Sport te woord en ook zijn interview kon Boulahrouz niet bekoren: "Hoe hij praat is ook hoe hij speelt. Oké jongens, het zijn nu vijf tegengoals, nu moet het wel stoppen. Je bent niet aan het kaarten! Je moet elkaar flink de waarheid zeggen", besluit de kritische Boulahrouz.

