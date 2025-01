Dirk Kuyt loopt helemaal leeg en haalt keihard uit naar ‘lafaards’

Dirk Kuyt is niet te spreken over de gang van zaken bij de Antwerpse derby tussen Beerschot en Royal Antwerp. Na afloop van de wedstrijd werden de trainer en spelers van de thuisclub bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Op de daaropvolgende persconferentie loopt de oud-prof helemaal leeg.

Nadat de Antwerpse derby in een 1-1 gelijkspel is geëindigd, wilde Kuyt samen met zijn spelers richting de supporters om ze te bedanken voor de steun tijdens de wedstrijd. “Twintig seconden later wordt er een bom naar mij gegooid”, maakt de voormalig aanvaller duidelijk tegenover Sporza. “Mijn performance coach stond daar vlak bij en zijn oor is daardoor niet helemaal goed.”

Voordat Kuyt zijn betoog voortzet, richt hij zich tot Antwerp-trainer Jonas De Roeck. “Eerst moet ik mijn collega complimenteren”, is de Nederlander hem dankbaar. “Hij deed er alles aan om het in goede banen te leiden.” Vervolgens haalt Kuyt hard uit naar de supporters in het uitvak. “Het zijn gewoon lafaards. Echt lafaards. Als je vuurwerk gooit naar de zone waar onze familie zit ... Niet naar de fanatieke zone, niet naar ons. Dan ben je niet goed bij je hoofd.”

“Hoe gaan we daar in het voetbal mee om?”, vraagt de trainer zich hardop af. “Het is écht onacceptabel. We laten het zomaar toe dat die mensen zomaar vuurwerk gooien. Hoe laf zijn ze en waarom treden we niet op? Dat supporters elkaar soms de haren invliegen, oké. Maar van spelers blijf je af!” Eerder dit seizoen was het ook al raak bij de wedstrijd tussen Antwerp en Beerschot, toen de wedstrijd meermaals werd gestaakt wegens vuurpijlen op het veld vanuit het uitvak. “We hebben ons ook niet gedragen in de heenmatch, maar ik word er woest om”, haalt Kuyt dat duel ook nog aan.

