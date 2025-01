Er komt bij FC Barcelona eindelijk een einde aan een frustrerende periode voor Frenkie de Jong

verschijnt zondagavond aan de aftrap bij FC Barcelona in de thuiswedstrijd tegen Valencia. Het is voor het eerst sinds 10 november jongstleden dat de Nederlander een basisplaats heeft in een competitiewedstrijd.

De Jong beleeft opnieuw een moeizaam seizoen in Spanje. De middenvelder moest in de eerste maanden toekijken. Hij was nog altijd herstellende van een enkelblessure die hij in april vorig jaar had opgelopen, waardoor hij het restant van het afgelopen seizoen met FC Barcelona moest missen en ook het Europees Kampioenschap in Duitsland aan zich voorbij moest laten gaan. De Jong maakte begin oktober zijn rentree, maar is er vooralsnog niet in geslaagd een basisplaats te veroveren.

Artikel gaat verder onder video

De concurrentie op het middenveld van FC Barcelona is moordend. De Jong vindt zich daarom vaak terug op de bank en soms komt hij zelfs niet als invaller binnen de lijnen. Dat was in de laatste twee competitiewedstrijden van 2024 het geval en ook in de finale van de Supercopa tegen Real Madrid. De Jong verscheen onlangs in de bekerwedstrijd tegen Real Betis wél aan de aftrap en maakte een prima indruk. Hij kwam vervolgens een paar dagen later in de uitwedstrijd tegen Getafe meteen na de pauze als invaller binnen de lijnen en moest het ook tijdens het spektakelstuk tegen Benfica in de Champions League doen met een invalbeurt.

Maar zondagavond heeft hij dus eindelijk weer een basisplaats in competitieverband. Hans-Dieter Flick heeft op het middenveld een plekje ingeruimd voor de voormalig smaakmaker van Ajax. Flick kan tegen Valencia geen beroep doen op Dani Olmo en Pedri. Laatstgenoemde behoorde in eerste instantie wel tot de selectie voor de ontmoeting met Valencia, maar haakte op het laatste moment af. Daardoor is er op het middenveld wel een plekje vrijgekomen voor De Jong, die wordt vergezeld door Fermín Lopez en Marc Casadó. Flick grijpt het treffen met de huidige nummer negentien van Spanje aan om een aantal basisspelers rust te gunnen. Zo beginnen Ronald Araújo, Gavi en Robert Lewandowski allemaal op de bank. Uitblinkers Raphinha en Lamine Yamal hebben wél een basisplaats.

De ontmoeting tussen FC Barcelona en Valencia begint om 21.00 uur. De Catalanen moeten winnen om enigszins in het spoor te blijven van Real Madrid. De achterstand op de rivaal is momenteel tien punten, maar Real Madrid heeft wel een wedstrijd minder gespeeld. FC Barcelona loopt bij een zege ook in op Atlético Madrid, dat zaterdagmiddag niet wist te winnen van Villarreal.

Opstelling FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarisí, Baldé; De Jong, Casadó, Fermín; Yamal, Ferran Torres, Raphinha.

