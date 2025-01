FC Groningen wil oud-speler van Sparta en PSV terug naar Nederland halen

FC Groningen is in de zoektocht naar een rechstback uitgekomen bij Dirk Abels (27), zo bevestigt directeur Frank van Mosselveld tegenover het Dagblad van het Noorden. Abels doorliep de jeugdopleiding van PSV en speelde vier seizoenen voor Sparta Rotterdam, alvorens hij in de zomer van 2023 aan de slag ging bij Grasshoppers Club Zürich in Zwitserland.

Abels beschikt in Zwitserland over een contract dat aan het einde van het huidige seizoen afloopt, al heeft Grasshoppers wel een optie om zijn verbintenis met een extra seizoen te verlengen. FC Groningen zou de speler echter graag terughalen naar Nederland, aangezien Leandro Bacuna (die in de eerste seizoenshelft voornamelijk als rechtsback gebruikt werd) een meer aanvallende rol gaat krijgen van trainer Dick Lukkien.

Door de nieuwe positie van Bacuna heeft Lukkien rechts achterin nog de beschikking over AZ-huurling Finn Stam of eventueel centrale verdediger Marco Rente. De bedoeling is echter dat er een extra optie bijkomt, Van Mosselveld bevestigt dat er inmiddels gesprekken lopen om te kijken of Abels terug naar Nederland kan worden gehaald: "Het is een mogelijkheid die we onderzoeken", aldus de algemeen directeur.

FC Groningen haalde deze winter tot dusverre één nieuwe speler. Mats Seuntjens (32) werd transfervrij overgenomen van het Spaanse CD Castellón van trainer Dick Schreuder. Groningen hervat de Eredivisie komende zondag met een thuisduel tegen Almere City.

