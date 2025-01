Feyenoord heeft Moder zo goed als binnen, grote reorganisatie bij Ajax - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Feyenoord staat op het punt om Jakub Moder aan te trekken, wat een belangrijke versterking voor het middenveld betekent. Ondertussen voert Ajax een grote reorganisatie door vanwege financiële problemen, wat doet denken aan de coup van Johan Cruijff. Verder is er nieuws over Johan Derksen die woedend is op Wilfred Genee, en Peter Bosz die kritiek krijgt op zijn reactie op het succes van Quick Boys. Tot slot is Andries Noppert goudeerlijk over zijn pijnlijke invalbeurt bij sc Heerenveen.

© Imago

Feyenoord heeft Moder zo goed als binnen

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord staat op het punt zich te versterken met de Poolse middenvelder Jakub Moder. De transfersom zou 1,5 miljoen euro bedragen en Moder zal een contract tot medio 2028 ondertekenen. De middenvelder komt over van Brighton & Hove Albion en kan mogelijk debuteren in De Klassieker tegen Ajax. Lees hier meer over de aanstaande transfer van Jakub Moder.

© Imago

Grote reorganisatie bij Ajax

Ajax moet vanwege financiële problemen reorganiseren, wat doet denken aan de coup van Johan Cruijff. Het mes wordt gezet in de grootverdieners van het eerste elftal en ook het kantoorpersoneel moet eraan geloven. De veranderingen zorgen voor veel onrust binnen de club. Lees hier meer over de reorganisatie bij Ajax.

© Talpa/Realtimes

Johan Derksen woest op Wilfred Genee

Johan Derksen voelt zich 'behoorlijk op zijn pik getrapt' door Wilfred Genee, die een mail van Derksen voorlas op de radio. Derksen is niet te spreken over deze actie en heeft zijn ongenoegen kenbaar gemaakt bij de eindredactie van Vandaag Inside. Lees hier meer over de onenigheid tussen Derksen en Genee.

© ESPN, Imago

Peter Bosz reageert ontzettend zuur op succes Quick Boys

Quick Boys verraste door sc Heerenveen uit te schakelen in de KNVB Beker, maar PSV-trainer Peter Bosz kon daar niet van genieten. Zijn zure reactie op het bekersucces van Quick Boys leidde tot veel kritiek op sociale media. Lees hier meer over de reactie van Peter Bosz.

© ESPN

Noppert goudeerlijk na pijnlijke invalbeurt in Katwijk