Arne Slot laat goudhaantje van Feyenoord nog regelmatig terugdenken aan bijzonder gesprek

Het verbaast zeker niet dat Arne Slot tot op heden zo succesvol is als trainer van Liverpool. Dat vertelt de Belg in een uitgebreid interview met Voetbal International. Dessers en Slot kennen elkaar goed van hun gezamenlijke tijd bij Feyenoord. Tijdens dat seizoen (2021/22) kreeg de voetballer van momenteel Rangers FC al snel de bevestiging dat Slot naast een goede trainer ook een goed mens is. Hij denkt nog geregeld terug aan een gesprek na afloop van het uitduel met sc Heerenveen.

Slot maakte na het afgelopen seizoen de overstap van Feyenoord naar Liverpool. Hij had op Anfield grote schoenen te vullen, want zijn voorganger Jürgen Klopp had Liverpool teruggebracht naar de Europese top en veel grote successen beleefd, waaronder het winnen van de Champions League én landstitel. Slot doet het vooralsnog echter uitstekend. Liverpool gaat zowel in de Premier League als de Champions League aan de leiding en het voetbal is misschien nog wel beter dan onder Klopp. “Ik ben helemaal niet verrast dat Slot het nu zo goed doet. We hebben redelijk wat Liverpool-fans in ons team en in onze staf. Zij kenden hem niet zo goed en vroeger in de zomer aan me: ‘Jij hebt met hem gewerkt, wat denk je?’”, zo vertelt Dessers in gesprek met VI.

De centrumspits voorspelde dat Liverpool onder Slot zijn leiding mee zou gaan doen om de prijzen. Daar is vooralsnog dus niets aan gelogen. “Bij Feyenoord voelde iedereen het destijds: dit is niet zijn plafond. De stap naar Liverpool is natuurlijk wel gigantisch, een topvijfclub in de wereld. Maar Arne heeft het ook daar zo goed voor elkaar. Zowel tactisch, als qua spelersmanagement. Alle spelers zijn gelukkig. De sterren, maar ook de jongens in rotatie”, zo zegt Dessers, volgens wie Slot ‘de kunst’ beheerst om ‘heel soepel en heel vlot met de pers om te gaan’. “Journalisten hingen in Nederland aan zijn lippen en in Engeland is het niet anders. Hij kan moeilijke dingen eenvoudig vertalen, dat maakt hem zo goed. En dat hij naast een hoog IQ ook een hoog EQ heeft.”

Gesprek na Heerenveen - Feyenoord

Dat laatste werd Dessers halverwege zijn seizoen bij Feyenoord duidelijk. Dessers had in de zomer van 2021 op huurbasis - hij stond destijds onder contract bij KRC Genk - de overstap gemaakt naar De Kuip. In de eerste seizoenshelft speelde hij echter zeker niet alles. Ook in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen op 22 december, volgens Dessers de beste wedstrijd van Feyenoord voor de winterstop, begon hij op de bank. “Normaal gezien wordt de opstelling de dag voor de wedstrijd wel duidelijk op de training. Die keer was het nog een beetje 50/50: Bryan Linssen of ik. Ik had een week eerder gescoord in de beker, tegen FC Twente, voelde me sterk en dacht: mijn moment is gekomen. Maar drie uur voor de winterstop, in het hotel, liet Arne weten dat Bryan zou spelen”, zo kan Dessers zich ruim drie jaar later nog heugen.

Dat besluit kwam hard aan bij Dessers. “Ik was zo teleurgesteld. Ik viel in, tien minuten voor het eind. Het was ijskoud, de wedstrijd al gespeeld, niemand wilde echt nog vooruit. Ik viel echt heel matig in. Omdat ik zo teleurgesteld was dat ik niet mocht starten.” Dat was Slot niet onopgemerkt gebleven. De oefenmeester riep op de terugreis Dessers bij zich. “Ik heb trainers gehad die boos werden in zo’n situatie. Maar hij zei eigenlijk op een heel normale en rustige manier dat hij begreep hoe ik me voelde. Ook legde hij uit waarom hij zijn keuze had gemaakt. Ik verontschuldigde me, hij zei nog eens dat hij zich mijn emoties kon voorstellen. Ik wandelde terug naar achteren in die bus en had het gevoel dat het uit mijn systeem was. Daarna hebben we samen nog fantastische dingen meegemaakt.”

Dat gesprek met Slot heeft veel indruk gemaakt op Dessers, die er nog regelmatig aan terugdenkt. “Daar bewees Arne mij dat hij naast een goede trainer ook een goed mens is. Die empathie mis ik weleens in het voetbal. Bij de media, bij de fans ook, die soms vergeten dat een speler ook maar een mens is. Ik ben spits van Rangers, maar heb ook ouders. Wat zou die journalist of die supporter ervan vinden als er zo over hun kind zou worden gepraat of geschreven? De voetbalwereld is hard, soms onredelijk. Dan is het goud waard als je een trainer hebt die normaal, eerlijk en begripvol met je omgaat.”

