Priske komt daags voor bekerwedstrijd met slecht nieuws over sterkhouders

Feyenoord zal het ook deze week nog zonder en moeten stellen, zo bevestigt trainer Brian Priske dinsdag. De aanvoerder liep in de oefenwedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf een blessure op, terwijl de Koreaan al sinds voor de winterstop aan de kant staat.

Feyenoord kende zondag een matige hervatting van de competitie door in eigen huis met 1-2 te verliezen van FC Utrecht. De Rotterdammers moesten het in die wedstrijd stellen zonder de geschorste Timber, terwijl ook Hwang ontbrak wegens een blessure. Woensdag zal de ploeg van Priske zich willen herstellen, wanneer in de KNVB Beker een uitwedstrijd bij Rijnsburgse Boys op het programma staat.

Timber heeft tijdens het afgelopen trainingskamp van Feyenoord ook een blessure opgelopen, waar hij nog niet van is hersteld. Hwang, die al sinds voor de winterstop aan de kant staat, is ook nog altijd niet fit. “Ze zijn met de medische staf bezig aan hun revalidatie”, wordt de oefenmeester geciteerd door Voetbal International. “Ze zijn woensdag nog niet aanwezig. Ook tegen Willem II (zaterdag, red.) zijn ze er nog niet bij, denk ik.”

Hartman maakt minuten bij Onder 21

Hoewel de langer geblesseerde Quilindschy Hartman ook nog niet aanwezig zal zijn, staat hij wel voor zijn eerste speelminuten. Dinsdagavond speelt de verdediger mee bij het Onder 21-elftal van Feyenoord. “Dat is geweldig”, zegt Priske daarover. “Hij heeft het heel goed gedaan in de afgelopen periode. Het is niet makkelijk om zo lang aan de kant te staan en geen wedstrijden te kunnen spelen.”

