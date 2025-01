Feyenoord-middenvelder neemt zorgen weg over fitheid

Feyenoord hoeft zich geen zorgen te maken om de fitheid van , zo laat de middenvelder na afloop van de oefenwedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf (1-0). Het talent kreeg al vroeg in het duel een flinke tik, waarna hij behandeld moest worden.

De schrik zat er bij Feyenoord maandag al vroeg in, toen Milambo zich in de oefenwedstrijd al na negen minuten moest laten behandelen aan zijn enkel. De negentienjarige middenvelder kreeg een tik op het gewricht nadat zijn tegenstander hard op hem doorliep. Uiteindelijk kon hij wel verder spelen. Omdat hij een dag eerder ook al binnen had getraind, bestonden er zorgen om de fitheid van de jonge rechtspoot.

Na afloop van de wedstrijd besloot Rijnmond hem te vragen of de fans van Feyenoord zich zorgen om hem moeten maken. “Nee, dat hoeft helemaal niet hoor”, antwoordt Milambo met een lach op zijn gezicht. “Die jongen liep heel erg door op me en ik voel de enkel nog wel, maar ja. Het is gewoon doorbijten en dan komt het wel goed.”

Timber valt geblesseerd uit

Voor Feyenoord is dat zeer positief nieuws, zeker gezien het feit dat Quinten Timber later in de wedstrijd uitviel met een blessure. De aanvoerder van de Rotterdammers ging kort na de rust vanuit het niets op de grond zitten. Na een behandeling strompelde de international naar de kant. De middenvelder wilde vervolgens het veld terug in, maar kon uiteindelijk niet verder. Niet veel later zou Timber naar het spelershotel worden gebracht.

