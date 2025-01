Deze langdurig geblesseerde spelers keren in 2025 éindelijk terug

Hoe lang is nog geblesseerd en wanneer keert eindelijk terug? In 2025 mogen een aantal belangrijke spelers zich opmaken voor een rentree bij een club. FCUpdate zocht uit welke langdurig geblesseerde spelers in het nieuwe kalenderjaar hun opwachting gaan maken.

Wanneer is Sergiño Dest weer fit bij PSV?

Sergiño Dest was vorig seizoen één van de grote uitblinkers bij PSV. De voormalig Ajacied maakte furore als linksback en kwam tot 37 wedstrijden, maar raakte in april geblesseerd tijdens een training. Dest scheurde zijn kruisband af en miste onder meer het slotstuk van de Eredivisie én de Copa América. In 2025 keert hij weer terug bij de Eindhovenaren. De verwachting is dat hij rond februari weer op het trainingsveld zal staan. Het is nog de vraag wanneer hij terugkeert in de wedstrijdselectie van Peter Bosz.

Wanneer keert Quilindschy Hartman terug bij Feyenoord?

Quilindschy Hartman ontbreekt al lange tijd bij Feyenoord. Op 31 maart 2024 raakte de linksback geblesseerd tegen FC Utrecht en moest hij een operatie aan de knie ondergaan. Er ging een streep door de rest van seizoen 2023/24, terwijl hij ook de hele eerste seizoenshelft van het huidige seizoen aan zich voorbij moest laten gaan. Sinds half november neemt Hartman weer deel aan de groepstrainingen van Feyenoord en een rentree lijkt aanstaande.

Hoewel Hartman in oktober nog hoopte op zijn rentree op 12 januari, heeft hij zijn prognose moeten bijstellen. Zoals het er nu voor staat, zal de linksback over twee weken zijn eerste wedstrijdminuten maken, wanneer hij exact een halfuur met Feyenoord Onder 21 mee zal spelen. “Vanaf dat moment ben ik beschikbaar”, wist Hartman te vertellen. Omdat Hartman niet is ingeschreven voor de Champions League, maakt hij op 2 februari vermoedelijk zijn rentree in de wedstrijdselectie. Feyenoord gaat dan op bezoek bij Ajax.

Ayase Ueda maakt zich op voor Feyenoord-rentree

Feyenoord meldde op 4 november 2024 slecht nieuws over Ayase Ueda, die met een bovenbeenblessure uitviel tijdens De Klassieker. De Japanner kwam het hele kalenderjaar niet meer in actie, maar lijkt zich op te kunnen maken voor zijn rentree. Op Marbella, waar Feyenoord momenteel een trainingskamp belegt, traint Ueda volledig mee. Wanneer de spits definitief terugkeert in de wedstrijdselectie is nog onbekend, maar beelden doen een snelle comeback vermoeden.

Gastón Ávila en Sivert Mannsverk keren terug bij Ajax

2025 wordt ook het jaar van de terugkeer van Gastón Ávila. De linksback ontbrak in heel 2024 met een knieblessure, maar maakte zijn rentree bij de eerste Ajax-training van 2025. De Argentijn werd vorig seizoen in de zomer naar Amsterdam gehaald door Sven Mislintat, maar maakte geen onuitwisbare indruk. Kan Ávila onder Francesco Farioli wél indruk maken in het shirt van Ajax?

Sivert Mannsverk is al sinds september afwezig in de hoofdmacht van Ajax. De Noorse controleur was geblesseerd aan de enkel, maar lijkt inmiddels dicht bij een terugkeer in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Mannsverk traint alweer een tijdje mee en maakte in 2024 al minuten bij Jong Ajax, tegen De Graafschap en TOP Oss. Ook in de oefenwedstrijd van 5 januari 2025 tegen VfB Stuttgart speelde de door Mislintat opgepikte middenvelder mee.

Wanneer keert Rodri terug na zijn blessure?

Het lijkt erop dat Rodri pas volgend seizoen weer in actie komt voor Manchester City. Hoewel Pep Guardiola eind september meldde dat het einde seizoen was voor de Ballon d’Or-winnaar, hoopt Rodri zelf op een snellere rentree. De Spanjaard, die geopereerd is een gescheurde voorste kruisband, sprak in de podcast The Rest is Football uit dat hij het doel heeft om dit seizoen nog terug te keren.

Terugkeer Kaj Sierhuis bij Fortuna Sittard

Ook spelers van kleinere clubs mogen niet vergeten worden in dit overzicht. Kaj Sierhuis scheurde aan het eind van vorig seizoen – voor de tweede keer in zijn loopbaan – zijn voorste kruisband af. De spits van Fortuna Sittard miste daardoor de hele eerste seizoenshelft, maar staat inmiddels weer op het trainingsveld. Tegenover L1 sprak hij de hoop uit om ‘midden februari’ terug te keren in de wedstrijdselectie. “Dat is de stip op de horizon die ik voor mezelf heb neergezet om ergens naar uit te kunnen kijken. Maar mocht het een paar weken later zijn, is het geen ramp”, zei hij eveneens.

Na twee jaar rentree mogelijk bij PEC Zwolle

Samir Lagsir van PEC Zwolle staat in 2025 voor een mooie rentree. De middenvelder is al bijna twee jaar geblesseerd aan de knie. In september 2024 meldde hij dat hij nog ‘enkele maanden’ nodig had voor zijn herstel.

