Priske komt met belangrijke medische update: 'Hij zit zondag weer bij de selectie'

Brian Priske heeft vrijdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan het duel met FC Utrecht een update gegeven over de blessuregevallen. Zo valt de blessure van mee, terwijl spits komend weekend, nadat hij op 26 november in het Champions League-treffen tegen Manchester City (3-3) een kuitblessure opliep, weer bij de wedstrijdselectie zit.

Timber raakte tijdens het oefenduel tussen Feyenoord en Fortuna Düsseldorf op het trainingskamp in Marbella geblesseerd. Na rust kwam de Feyenoord-captain in de ploeg, maar al snel bleek hij een blessure te hebben opgelopen. Nadat hij een kwartier in de benen had, ging Timber uit het niets op de grond gaan zitten. Na een behandeling strompelde de international naar de kant. De middenvelder wilde vervolgens het veld terug in, maar kon uiteindelijk niet verder.

"De blessure van Quinten valt mee", stelt Priske op de persconferentie Hij heeft vandaag een beetje getraind met de medische staf. Bart Nieuwkoop is nog niet aanwezig, dat geldt ook voor Hwang en Ueda. Julian (Carranza, red.) doet het heel goed en zit zondag weer bij de selectie. Dus langzaamaan gaat het beter met de spelers."

Ondanks alle afwezigen op het middenveld verwacht Priske niet dat hij zondag tegen FC Utrecht moet puzzelen. "We hebben goede spelers op het middenveld, maar natuurlijk gaan we Hwang en Timber missen. Ze hebben heel veel ervaring en kwaliteit natuurlijk. Zo is het nu eenmaal, dat is voetbal. De blessure van Hwang voor de winterstop doet een beetje pijn", geeft Priske toe. "Quinten was toch al geschorst voor deze wedstrijd, maar ik hoop dat hij komende week weer aanwezig is", besluit de oefenmeester.

