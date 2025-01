Van Hooijdonk stipt bizarre Feyenoord-statistiek aan na 'historische Europa Cup-avond' in De Kuip

Pierre van Hooijdonk stipt na afloop van de sensationele 3-0 zege van Feyenoord op Bayern München een bizarre statistiek aan. De Rotterdammers hadden in het hele duel slechts zes (!) overtredingen nodig om de Duitse Rekordmeister af te stoppen.

Bayern was vrijwel de hele wedstrijd de dominante ploeg in De Kuip, maar daar zal niemand in Rotterdam-Zuid en verre omstreken ook maar het minst om malen. Santiago Giménez zette de Rotterdammers na een dik kwartier op voorsprong na een magistrale pass van linksback Gijs Smal. De Mexicaan tekende vlak voor rust vanaf de penaltystip ook voor de 2-0, waarna invaller Ayase Ueda vlak voor tijd de genadeklap uitdeelde: 3-0.

Van Hooijdonk, als analist bij Ziggo Sport aanwezig in De Kuip, spreekt na afloop van een 'historische Europa Cup-avond'. "Het was geweldig, vanuit de underdogpositie... Niemand gaf Feyenoord voorafgaand aan de wedstrijd énige kans, maar dan zie je waar je als ploeg tóch toe in staat bent. Je wordt aangevallen, maar dat is voor dit Feyenoord perfect. Je pakt je momentjes met beide handen aan", aldus de man die Feyenoord in 2002 de UEFA Cup bezorgde.

"Zes overtredingen gemaakt, zés overtredingen. Tegen dít Bayern München", vervolgt Van Hooijdonk zijn lofzang. "Ze hebben meer kansen tegen gekregen dan dat ze overtredingen gemaakt hebben. Ik vind dat wel uitermate knap", aldus Van Hooijdonk. Bayern noteerde woensdagavond niet minder dan 30 doelpogingen, maar wist de uitblinkende Justin Bijlow niet één keer te passeren. "Dat die nul nog bij Bayern staat is natuurlijk wel een wonder. Met dank aan - met name - Bijlow, maar ook de fantastische verdediging vandaag. Nieuwkoop, Smal, Hancko, Trauner, Beelen... Als je het hebt over teamprestaties, was dit er eentje van het bovenste formaat", besluit Van Hooijdonk.

