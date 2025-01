Santiago Giménez moedigt ‘droomclub’ aan: officieel bod in de maak

AC Milan gaat zich officieel melden voor , zo weet Fabrizio Romano vrijdagochtend te vertellen. Volgens de transferjournalist gaat de Italiaanse grootmacht Feyenoord ‘testen’ met een officieel bod, op aanmoediging van de Mexicaanse spits.

Het is geen geheim dat Milan gecharmeerd is van Giménez. Onlangs werd door onder meer Rijnmond bevestigd dat de goaltjesdief nadrukkelijk in beeld is bij I Rossoneri. Giménez, die zich woensdagavond met twee doelpunten tegen Bayern München andermaal in de kijker speelde, bereikte reeds een principeakkoord met de Serie A-topclub. Een winterse overgang ligt, mede door de sterke onderhandelingspositie van Feyenoord, niet in de lijn der verwachtingen.

Giménez heeft in Rotterdam-Zuid nog een contract tot medio 2027. Feyenoord wil de spits, evenals Dávid Hancko, koste wat het kost behouden deze winter. Milan gaat zich alsnog melden met een officiële bieding om de Rotterdammers te testen. Zodoende weten ze mogelijk hoe ver ze moeten gaan voor de goaltjesdief. Romano weet dat dit besluit genomen is ‘op aanmoediging van Giménez zelf’.

De Mexicaan heeft zelf dus wel oren naar een transfer naar de Italiaanse top. Giménez maakte er geen geheim van dat Milan voor hem een droomclub is. Feyenoord heeft de volledige transferrechten van de spits in handen. In meerdere termijnen betaalde de club de afgelopen jaren ongeveer zes miljoen euro aan Cruz Azul. Het huwelijk tussen beide partijen is zeer succesvol: Giménez maakte in 104 officiële wedstrijden liefst 64 goals. Daarnaast gaf hij veertien assists.

