'Transfer Giménez naar AC Milan geen uitgemaakte zaak'

De interesse van AC Milan in Feyenoord-spits word bevestigt door Rijnmond. Toch is een transfer van de Mexicaanse goaltjesdief naar de Serie A geen uitgemaakte zaak. Het bedrag wat Feyenoord namelijk wil voor de spits, ligt een stuk hoger dan wat de Italiaanse grootmacht kan betalen.

La Gazzetta dello Sport meldde woensdag dat AC Milan een principeakkoord heeft bereikt met Giménez. Daarbij werd gesteld dat de Mexicaanse spits zelf al zijn jawoord heeft gegeven aan de Rossoneri. Giménez zou zelf hebben laten weten aan Feyenoord dat hij de overstap wil maken naar de Italiaanse topclub.

Een transfer van Giménez naar AC Milan is echter 'geen uitgemaakte zaak', zo schrijft Rijnmond. Feyenoord schat de waarde van de topscorer op zo'n 37 mijoen euro, een bedrag dat een stuk hoger ligt dan wat Italianen momenteel kunnen betalen voor de spits. Om financiële ruimte te creëren zal de club dan ook eerst een of twee spelers moeten verkopen. Een van de spelers die AC Milan wil slijten is de 23-jarige verdediger Strahinja Pavlovic.

Giménez leek afgelopen zomer ook al op weg naar een vertrek bij Feyenoord, maar een overgang naar Nottingham Forest ketste af. De spits zelf zag een overstap naar de Premier League-club niet zitten. Ook AC Milan was destijds geïnteresseerd, maar de club van Tijjani Reijnders beschitke toen niet over voldoende financiële middelen.

