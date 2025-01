Feyenoord kan een naam vast doorstrepen bij vertrek Ivanusec

Feyenoord kan deze winter niet terughalen naar De Kuip bij een vertrek van , zo weet Joost Blaauwhof van Voetbal International. De jonge Slowaak speelt dit seizoen op huurbasis bij NAC Breda, maar daarbij is geen optie voor een vervroegde terugkeer opgenomen.

Feyenoord lijkt spoedig afscheid te gaan nemen van Ivanusec. De 22-voudig international van Kroatië is in gesprek met Dinamo Zagreb voor een terugkeer op huurbasis, terwijl ook clubs uit Spanje en de MLS de ontwikkelingen rondom de aanvaller volgen. De verwachting van Voetbal International is dat de buitenspeler voor de hervatting van de competitie, op 12 januari tegen FC Utrecht, is vertrokken uit Rotterdam.

Wanneer Ivanusec is vertrokken bij Feyenoord, heeft Brian Priske met Igor Paixão nog maar een echte linksbuiten in de selectie. Wel hebben de Rotterdammers nog enkele spelers onder contract staan die op die positie kunnen spelen, maar zij zijn allen verhuurd. Dat gaat om Patrick Walemark, Ilias Sebaoui en Sauer. Eerstgenoemde is verhuurd met een optie tot koop, waardoor een winterse terugkeer niet tot de mogelijkheden behoort.

Sauer blijft bij NAC

Ook een winterse terugkeer van Sauer is geen optie, zo stelt NAC-volger Joost Blaauwhof op X. “Feyenoord heeft géén optie om Leo Sauer in de winter terug te roepen naar De Kuip”, zo schrijft de journalist. Dat betekent dat de Slowaak ook de tweede seizoenshelft in het Rat Verlegh Stadion zal spelen. Of een tussentijdse terugkeer van Sebaoui van sc Heerenveen wel tot de mogelijkheden behoort, of Feyenoord de markt op zal gaan voor een linksbuiten, is niet duidelijk.

Na wat vragen na het vertrek van Luka Ivanusec: Feyenoord heeft géén optie om Leo Sauer in de winter terug te roepen naar De Kuip. Dat meldde NAC in ieder geval vlak voor de winterstop. Sauer stapt dus ook gewoon het vliegtuigje in vanmiddag. #NACpraat pic.twitter.com/gmqHhAz3Sj — Joost Blaauwhof (@joost_blaauwhof) January 3, 2025

Moet Feyenoord een vervanger halen voor Ivanusec bij een vertrek? Laden... 40.5% Ja, ze moeten een nieuwe speler kopen 18.5% Ja, ze moeten iemand huren 41% Nee, de rechtsbuitens kunnen ook op links invallen 200 stemmen

