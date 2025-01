Feyenoord maakt komst tweede winteraanwinst wereldkundig

Feyenoord heeft zich versterkt met , zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De doelman komt op huurbasis tot het einde van het seizoen over van FC Dordrecht. Daarna hebben de Rotterdammers een optie de Ierse Belg definitief in te lijven.

De komst van Bossin naar Feyenoord hing al een tijdje in de lucht. Begin januari bevestigde Hans de Zeeuw, directeur van Dordrecht, bij Rijnmond dat de doelman ging vertrekken bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Enkele dagen later nam hij al afscheid van het publiek van De Schapenkoppen en mocht hij al niet meer voor de camera van ESPN verschijnen.

Bijna twee weken later is de transfer van Bossin naar Feyenoord dan eindelijk officieel. De Rotterdammers huren de doelman tot het einde van het seizoen van Dordrecht en hebben in de zomer de mogelijkheid hem definitief over te nemen. Bossin sluit per direct aan bij het eerste elftal van Feyenoord en gaat met rugnummer 39 spelen.

“Voor mij was het meteen duidelijk dat ik dit wilde”, laat Bossin weten op de clubwebsite van Feyenoord. “Als Feyenoord belt moet je gewoon ja zeggen. Ik was natuurlijk eerste keeper bij FC Dordrecht, maar hier krijg ik een andere rol, als reservedoelman. Daarin ga ik honderd procent geven om Justin of Timon te ondersteunen en een goed gevoel te geven voor elke wedstrijd.” De goalie kijkt er daarnaast naar uit om zich fysiek en op gebied van keeperstechniek enorm te verbeteren.

We've got Liam on loan. ✊



FC Dordrecht ⇔ Feyenoord pic.twitter.com/yBocPxubJV — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) January 23, 2025

