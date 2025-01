Fortuna Sittard in rouw: clubicoon Tini Ruijs (67) overleden

Fortuna Sittard maakt via de officiële kanalen het overlijden van clubicoon Tini Ruijs bekend. Als speler kwam Ruijs in de jaren 70 en 80 tot 231 wedstrijden voor de Limburgse club, waar hij later nog als jeugd-, assistent- en interim-trainer zou werken. Tini Ruijs is 67 jaar geworden.

Als speler van Fortuna maakte Ruijs in 1981 de promotie naar de Eredivisie mee. De aanvaller beëindigde in 1986 zijn actieve loopbaan, waarna hij het trainersvak inrolde. Ruijs was in de jeugd van Fortuna onder meer de coach van latere internationals als Mark van Bommel en Kevin Hofland. Later werkte hij in het Midden-Oosten, waar hij onder meer korte tijd als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten werkte. Ook was hij actief bij in de jeugdopleiding van Roda JC en stond Ruijs een klein halfjaar als hoofdtrainer voor de groep bij MVV.

In 2017 was Ruijs voor het laatst werkzaam bij Fortuna, als assistent van toenmalig hoofdtrainer Sunday Oliseh. Het clubicoon hield het echter na drie maanden in functie alweer voor gezien en zou in de jaren daarna nog opduiken bij Willem II Onder-19 en de amateurs van EVV Echt.

Fortuna heeft vandaag met verdriet kennisgenomen van het overlijden van Tini Ruijs. Het clubicoon overleed op 67-jarige leeftijd.



Namens de club wensen wij alle nabestaanden enorm veel sterkte toe met dit verlies.https://t.co/F6mikBD6Ns — Fortuna Sittard (@FortunaSittard) January 11, 2025

