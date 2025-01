Opvallende beelden van Frenkie de Jong, die wéér een teleurstelling slikt bij Barcelona

heeft dinsdagavond opnieuw geen basisplaats bij FC Barcelona, dat het in de Champions League in Lissabon opneemt tegen Benfica. Voorafgaand aan de wedstrijd zendt Ziggo Sport opvallende beelden uit waarop te zien is dat de Nederlander met een flinke korst op zijn voorhoofd rond lijkt te lopen.

De Jong is al sinds begin oktober terug in de selectie van Barcelona, nadat een enkelblessure hem sinds april aan de kant had gehouden en tevens het Europees Kampioenschap in Duitsland kostte. Trainer Hans-Dieter Flick heeft De Jong sinds zijn rentree echter nog maar vier keer als basisspeler ingezet. De laatste keer was inmiddels bijna twee weken geleden, toen de Nederlander 90 minuten op het veld stond bij de klinkende 1-5 zege op Real Betis in de Copa del Rey.

Dinsdagavond moet De Jong in Lissabon opnieuw genoegen nemen met een plek op de reservebank van Barcelona. Op het veld van het Estádio da Luz van Benfica loopt de Nederlander met een opvallende donkere vlek midden op zijn voorhoofd rond. De camera's registreren hoe De Jong op zijn voorhoofd wijst in gesprek met een aantal teamgenoten. Het valt Ziggo-presentatrice Hélène Hendriks ook op: "Wat heeft hij daar, op zijn hoofd?", vraagt Hendriks zich af. "Hetzelfde als Boudewijn Zenden, die heeft dat ook", zegt de presentatrice over de oud-voetballer die voor de zender als analist aanwezig is bij Rode Ster Belgrado - PSV.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

