Ajax, AZ en Twente naar tussenronde, Henderson gesprek van de dag - FCUpdate Recap

Jordan Henderson wil Ajax verlaten voor AS Monaco en onderhandelt over een contractontbinding. Ajax bereikt desondanks door een zege op Galatasaray de tussenronde van de Europa League. Dat geldt - ondanks een doelpuntrijke nederlaag bij Ferencváros - óók voor AZ én FC Twente, dat een ware Houdini-act voltooit tegen Besiktas.

Henderson wil weg bij Ajax

Jordan Henderson is vastberaden om Ajax te verlaten voor AS Monaco. De middenvelder is in gesprek met de club over een contractontbinding, zodat hij transfervrij kan vertrekken. Ajax wil hem echter niet zomaar laten gaan, gezien zijn belangrijke rol in het team. Lees hier meer over de situatie rondom Henderson.

Feyenoord en PSV in Champions League

Feyenoord en PSV kunnen elkaar treffen in de tussenronde van de Champions League. Beide clubs eindigden in de competitiefase op een plek die hen in de volgende ronde plaatst. De loting vindt vrijdag plaats en kan zorgen voor een spannende Nederlandse clash. Lees hier meer over de mogelijke loting.

Ajax naar tussenronde Europa League

Ajax heeft zich geplaatst voor de tussenronde van de Europa League na een 2-1 overwinning op Galatasaray. Bertrand Traoré en Kian Fitz-Jim scoorden voor de Amsterdammers. Ajax moet nu afwachten wie de tegenstander wordt in de volgende ronde. Lees hier meer over de wedstrijd.

Twente voltooit Houdini-act: Daan Rots schiet Tukkers langs Besiktas naar tussenronde Europa League

FC Twente is er in geslaagd de tussenronde van de Europa League te bereiken. De Tukkers kwamen lange tijd niet tot scoren tegen Besiktas, maar een kwartier voor tijd liet Daan Rots de Grolsch Veste ontploffen van vreugde. Lees hier meer over het Europese succes van FC Twente .

Ajax wil Edvardsen snel binnenhalen