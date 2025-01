Ingrijpende verandering maakt degradatie uit Eredivisie moeilijker

Vanaf komend seizoen is het voor de nummer zestien van de Eredivisie makkelijker zich te handhaven. Vanaf seizoen 2025/26 hoeft de ploeg die als derde van onder eindigt namelijk enkel deel te nemen aan de finale van de play-offs om promotie en degradatie, zo maakt de KNVB donderdag bekend.

Aan het einde van seizoen 2025/26 zal de nummer zestien van de Eredivisie pas in de finale van de play-offs om promotie en degradatie instromen. Dit seizoen neemt de Eredivisieploeg vanaf de halve finales mee aan de nacompetitie.

“De nieuwe opzet van de Europese toernooien van de UEFA stelt ons nog steeds voor enorme uitdagingen om de speeldagenkalender rond te krijgen”, legt manager competitiezaken betaald voetbal van de KNVB Jan Bluyssen uit op de website van de bond. “In overleg met alle clubs uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie hebben we besloten dat de nummer 16 van de VriendenLoterij Eredivisie enkel nog deelneemt aan de finale van de play-offs voor promotie en degradatie.” Hierdoor is het mogelijk om de Eredivisie met een week te verlengen, waardoor de KNVB de ploegen die Europees spelen tegemoet kan blijven komen en ook niet hoeft te snijden in de winterstop.

Start- en einddata van de competitie bekend

De Eredivisie zal in het weekend van 8 tot 10 augustus 2025 beginnen met de eerste speelronde, terwijl de Johan Cruijff Schaal een week daarvoor gespeeld wordt. De laatste speelronde van de Eredivisie vindt plaats op zondag 17 mei 2026. De winterstop zal op dinsdag 23 december 2025 ingaan en loopt tot en met donderdag 8 januari. De finale van de KNVB Beker wordt op 19 april 2026 gespeeld in De Kuip.

Vind jij dat de nieuwe opzet van de play-offs voor de nummer zestien van de Eredivisie eerlijk is? Laden... 56.6% Ja, het is eerlijk 43.4% Nee, het is oneerlijk 235 stemmen

