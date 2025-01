Joey Veerman doet gevaarlijke uitspraak over István Kovács

In navolging van Luuk de Jong heeft ook zijn frustratie geuit over het optreden van scheidsrechter István Kovács dinsdagavond bij Rode Ster Belgrado - PSV (2-3). De middenvelder van PSV vergeleek de Roemeense arbiter, weinig tactvol, met ‘een dictator’.

PSV leidde halverwege comfortabel met 0-3, door doelpunten van Luuk de Jong (twee) en Ryan Flamingo. Laatstgenoemde werd vijf minuten na rust echter met rood van het veld gestuurd, vanwege een overtreding op de doorgebroken Nemanja Radonjic. Daarna kwam Rode Ster Belgrado dichterbij via treffers van Cherif Ndiaye en Nasser Djiga. PSV hield met een man minder echt stand en heeft nu met nog één speelronde voor de boeg uitstekende papieren om de competitiefase van de Champions League bij de eerste 24 teams af te sluiten en daarmee door te stoten naar de volgende ronde.

Veerman begon zijn interview bij Ziggo Sport met verslaggeefster Noa Vahle enigszins positief. Daarna liep hij echter volledig leeg over Kovács. “Ik denk dat we een geweldige eerste helft spelen. Het kantelpunt was echt de schandalige rode kaart”, stelt de middenvelder van PSV. “En nog wel meer twijfelgevalletjes… Laat ik het zo noemen, voordat we een boete krijgen”, probeert hij op zijn tong te bijten.

“Het was echt… Ik heb ze in de Keuken Kampioen Divisie wel eens gezien, maar dit heb ik echt nog nooit meegemaakt”, vervolgt Veerman furieus. Veerman baalt onder meer van de communicatie op het veld met Kovács. “Je hebt tegenwoordig de regel dat alleen de aanvoerder met de scheidsrechter mag praten. Ze zeggen dat je ‘normaal’ met de scheidsrechter mag praten. Maar je mag ook niet meer normaal praten. Het is net alsof je tegen een of andere dictator staat te praten. Het is echt… Elke keer zegt hij: jij mag niet tegen mij praten. Het is echt… Het verpest wel een beetje de communicatie op het veld.”

