Khalid Boulahrouz geeft eerlijk toe twee spelers bij PSV - Liverpool niet te kennen

Liverpool speelt woensdagavond op de laatste speeldag van de competitiefase van de Champions League met een B-elftal tegen PSV. Khalid Boulahrouz verwacht desondanks een loodzware wedstrijd voor de Eindhovenaren.

Trainer Arne Slot van Liverpool geeft in het Philips Stadion nagenoeg al zijn sterspelers rust. Onder anderen Mohamed Salah, Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk, Alisson Becker, Ibrahima Konaté, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Curtis Jones, Luís Diaz en Diogo Jota ontbreken bij the Reds in de basiself.

“Dit Liverpool moet je niet onderschatten. Het zijn misschien onbekende namen, maar als je gaat kijken, dan zijn er misschien maar twee spelers die ik niet ken”, zegt Boulahrouz voorafgaand aan de wedstrijd bij Ziggo Sport, refererend aan de twintigjarige James McConnell en de achttienjarige Danns.

“Die Conor Bradley is gewoon een fantastische rechtsback. Een jonge jongen, maar wel met enorm veel kwaliteiten”, licht Boulahrouz een van de basisspelers van Liverpool vanavond uit. De analist vervolgt: “Er zijn misschien maar twee spelers die ik niet ken: dat zijn die McConnell en die Danns. Voor de rest zijn het gewoon volwaardige selectiespelers, dus zo makkelijk wordt het vanavond niet”

Opstelling Liverpool: Kelleher; Bradley, Quansah, Robertson, Tsimikas; Endo, McConnell, Elliott; Chiesa, Danns, Gakpo.

