KNVB legt flinke schorsing op aan scheidsrechter na kapitale blunder

De KNVB heeft een schorsing van vier weken opgelegd aan Edwin van de Graaf en zijn team, zo meldt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Eind december keurde de arbiter na ingrijpen van de VAR een treffer van Nick Fichtinger onterecht af bij RKC Waalwijk – PEC Zwolle (1-1).

In de slotfase van de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en PEC Zwolle kregen de bezoekers een hoekschop toegekend. Fichtinger was daaruit trefzeker, maar de goal werd na ingrijpen van VAR Jannick van der Laan afgekeurd voor buitenspel. Bij een hoekschop is het niet mogelijk om buitenspel te staan, waardoor dit een enorme fout was van het arbitrale team. “De KNVB laat zojuist telefonisch weten dat de VAR een grote fout heeft gemaakt”, schreven de Zwollenaren op X.

Nadat Fichtinger dit weekend weer een loepzuivere goal onterecht afgekeurd zag worden, tegen PSV (3-1), besluit Verweij het moment van een maand eerder weer aan te halen. “Nog even een shout-out naar Nick Fichtinger”, begint de journalist. “Die maakte voor de tweede keer zijn eerste doelpunt in de Eredivisie en voor de tweede keer werd een glaszuiver doelpunt afgekeurd.”

Vervolgens begint Verweij weer over de afgekeurde goal in Waalwijk. “Er is trouwens een scheidsrechter, Edwin van de Graaf, bij dat bewuste momentje tegen RKC. Hij was de scheidsrechter en is een maand geschorst door de KNVB. Omdat hij die goal afkeurde.” Naast de arbiter is de rest van het team ook geschorst. “Het is natuurlijk een enorme schande als je de spelregels niet kent, en niet weet dat je bij een corner niet buitenspel kunt staan”, gaat de journalist verder. “En op die headset was het ook duidelijk te horen dat ze het even niet wisten. Iedereen kan een fout maken, alleen als je de spelregels niet kent, moet je even op het reservebankje zitten. En dat is Edwin van de Graaf gebeurd.”

