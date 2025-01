Slot geeft Feyenoord het goede voorbeeld: Liverpool behoudt dankzij invaller perfecte CL-score

Liverpool heeft dinsdagavond gewonnen van Lille OSC. In de zevende wedstrijd in de competitiefase van de Champions League hoefde het niet al te diep te gaan om de Fransen te bedwingen: 2-1. Mohamed Salah maakte voor rust de openingstreffer. Jonathan David scoorde in de tweede helft de gelijkmaker, maar Harvey Elliot herstelde de marge daarna snel. Door de zege plaatste Liverpool zich voor de achtste finales van de Champions League. Aïssa Mandi van Lille OSC kreeg twee keer geel en dus rood.

Bij Liverpool maakten twee Nederlanders hun opwachting. Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch stonden aan de aftrap. Cody Gakpo moest genoegen nemen met een plek op de bank. Bij Lille had Mitchel Bakker een basisplaats. De Nederlander, linksback van origine die door Bayer Leverkusen verhuurd is aan Lille, speelde rechts in de voorhoede van de Fransen. Bij winst of een gelijkspel zou Liverpool zich definitief plaatsen voor de achtste finales. Lille maakte met dertien punten uit zes wedstijden, vijf minder dan Liverpool, ook nog alle kans om de tussenronde te ontlopen.

Na een niet al te vermakelijk begin kwam Liverpool in de 34e minuut op voorsprong. Konstantino Tsimikas veroverde de bal met een mooie sliding op het middenveld, waarna Curtis Jones oog had voor de diepgaande Salah. De Egyptenaar kwam oog in oog met keeper Lucas Chevalier en schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied onberispelijk binnen: 1-0. Dat was de enige treffer voor rust.

Na rust werd Liverpool steeds sterker. Het krachtsverschil leek nog groter te worden toen Mandi zijn tweede gele kaart kreeg in de 59e minuut. Maar tegen alle verwachtingen in maakten de Fransen drie minuten na de rode kaart gelijk. Liverpool kreeg een voorzet niet weg en toen kon David van dichtbij raak schieten: 1-1. Liverpool had slechts vijf minuten nodig om de marge weer te herstellen. Invaller Elliot nam een afgeslagen corner ineens en had het geluk dat de bal via de onfortuinlijke Ngal’Ayel Mukau in het doel ging: 2-1

Door de zege is Liverpool niet meer te achterhalen door de nummer negen van de competitiefase van de Champions League en slaat het daardoor de tussenronde over. Volgende week wacht nog wel de uitwedstrijd tegen PSV, waar het zich kan kronen tot allereerste winnaar van de competitiefase ooit. Lille OSC is nog niet geplaatst voor de achtste finales. De Fransen krijgen komende week bezoek uit Nederland. Feyenoord reist van af naar Noord-Frankrijk om een plek in de tussenronde te bemachtigen..

