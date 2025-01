Opstellingen Liverpool en Manchester United zijn bekend: vier Nederlanders aan de aftrap

De opstellingen voor de kraker tussen Liverpool en Manchester United zijn bekend. Bij Liverpool hebben Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo allemaal een basisplaats. Manchester United begint met Matthijs de Ligt en ook de voormalig Ajax-spelers André Onana, Noussair Mazraoui en Lisandro Martínez verschijnen aan de aftrap. De kraker op Anfield begint om 17.30 uur.

Het was zondagmorgen nog zeer de vraag of de ontmoeting tussen Liverpool en Manchester United wel door zou gaan. Er werd zaterdagavond al slecht weer voorspeld en toen de mensen in Liverpool wakker werden en naar buiten keken, zagen ze inderdaad dat er sneeuw was gevallen. Niet het veld van Anfield zorgde voor problemen, maar wel de toegang tot het stadion. Veiligheidsdiensten hielden twee vergaderingen waarin besloten moest worden of het voor de supporters veilig genoeg was om naar het stadion te komen. Uit de eerste vergadering volgde geen besluit, na de tweede klonk er een helder antwoord: er gaat ‘gewoon’ gevoetbald worden.

En dat betekent dat Liverpool zondagavond een grote slag kan slaan in de titelstrijd. De ploeg van trainer Arne Slot heeft op dit moment vijf punten meer dan Arsenal, dat ook nog eens twee wedstrijden meer heeft gespeeld. Liverpool kan de voorsprong dus vergroten tot acht punten. Aan zelfvertrouwen in ieder geval geen gebrek bij The Reds, die zowel in de Premier League als de Champions League aan kop gaan. Slot ziet dan ook weinig reden om te gaan wijzigen, al moet hij achterin wel noodgedwongen een wijziging doorvoeren: Ibrahima Konaté vervangt de vorige week geblesseerd uitgevallen Joe Gomez.

Meerdere wijzigingen bij Manchester United

Het contrast tussen Liverpool en Manchester United is enorm. De gevallen grootmacht bezet op dit moment de veertiende plaats en heeft de laatste drie competitieduels verloren. Trainer Rúben Amorim voert ten opzichte van het verloren thuisduel met Newcastle United (0-2) dan ook een aantal wijzigingen door. Casemiro en Christian Eriksen zijn hun basisplaats kwijtgeraakt, zij worden vervangen door Manuel Ugarte en Kobbie Mainoo. Bruno Fernandes keert terug in de basis en dat gaat ten koste van Joshua Zirkzee, die afgelopen maandag al in de eerste helft naar de kant werd gehaald.

Opstelling Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Jones, Gravenberch; Salah, Diaz, Gakpo.

Opstelling Manchester United: Onana; De Ligt, Maguire, Martínez; Mazraoui, Ugarte, Mainoo, Dalot; Amad, Hojlund, Fernandes.

