Update: Veelzeggende reactie van Liverpool op Elon Musk-geruchten

Elon Musk is geïnteresseerd in het overnemen van de Engelse topclub Liverpool, zo laat zijn vader Errol Musk dinsdag weten in gesprek met Times Radio. De steenrijke eigenaar van onder meer X en Tesla heeft een persoonlijke band met de Engelse stad omdat zijn oma daar geboren is.

Momenteel is Liverpool, waar Arne Slot momenteel trainer is, in handen van de Fenway Sports Group. Deze Amerikaanse multinational is ook eigenaar van de Amerikaanse honkbalploeg Boston Red Sox. Hoewel de FSG nooit heeft laten merken The Reds van de hand te willen doen, daar liet president Mike Gordon in 2023 wel weten open te staan voor een geschikte investeringspartner.

Errol Musk erkent de interesse van zoon Elon in Liverpool, maar wil er verder niet veel over loslaten. "Ik kan hier geen commentaar op geven, dan schroeven ze de prijs op", grapt de vader in eerste instantie tegenover Times Radio. "Hij heeft zijn interesse uitgesproken, maar dat betekent niet dat hij het gaat doen."

Elon Musk heeft persoonlijke band met Liverpool

Musk senior erkent dat zoonlief het wel leuk zou vinden om Liverpool over te nemen. "Dat is duidelijk. Iedereen zou dat willen, dus ik ook", vervolgt Errol, die ook uitlegt waarom per se Liverpool. "Zijn grootmoeder is geboren in Liverpool. We hebben veel familie daar en we waren bevoorrecht om een deel van The Beatles te kennen, omdat ze opgegroeid zijn met een deel van mijn familie. We voelen ons erg aangetrokken tot Liverpool."

Update 19.00 uur: Liverpool ziet af van Elon Musk

Volgens The Times gaat Liverpool niet in zee met Musk. De Amerikaanse eigenaren van de Engelse topclub hebben geen interesse om de club te verkopen aan de techmiljardair. Insiders benadrukken dat er geen interesse is in dergelijke gesprekken naar aanleiding van een radio-interview dat zij niet al te serieus nemen.

"Does your son want to buy Liverpool Football Club?"



"I can't comment on that. They'll raise the price."



Errol Musk confirms that his son, @ElonMusk, is interested in buying Premier League side Liverpool.@KaitBorsay pic.twitter.com/2xcRPH0b6k — Times Radio (@TimesRadio) January 7, 2025

