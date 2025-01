Perez ‘vervuld met blijdschap’ na Liverpool – Manchester United

Kenneth Perez is enorm onder de indruk van het niveau dat , en momenteel laten zien bij Liverpool. Daarnaast wordt hij er als analist in het Nederlandse voetbal blij van dat drie Nederlanders van onschatbare waarde zijn voor een Europese topclub.

Liverpool is dit seizoen uitstekend in vorm. De ploeg van Arne Slot draait fantastisch sinds zijn komst en staat in de Champions League en de Premier League bovenaan. Hoewel het de afgelopen tijd heel vaak over de kwaliteiten van de trainer van The Reds is gegaan, vindt Perez het belang van Van Dijk, Gakpo en Gravenberch onderbelicht. “Het vervult me met blijdschap dat er bij Liverpool drie Nederlanders zitten die gewoon bepalend voor ze zijn”, begint Perez zijn betoog in Voetbalpraat.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Van Dijk aangeboden bij Europese topclub, die hem afwijst’

Perez is van mening dat Slot het, ondanks dat hij het tactisch moeilijk had tegen Manchester United (2-2), geweldig doet. “Maar Van Dijk, dat is echt de koning van Liverpool. Gravenberch vind ik een kunstenaar. Het is echt een kunst hoe hij voetbalt, wegdraait. Dan heb je nog Gakpo, die onderweg is om een ongelofelijk goede speler te worden.”

LEES OOK: Mohamed Salah baart opzien met fotokeuze na Liverpool - Manchester United

Daarbij vindt de analist het interessant om te zien hoe het drietal bij Liverpool terecht is gekomen. Van Dijk speelde na zijn vertrek bij FC Groningen voor Celtic en Southampton, alvorens een transfer naar Liverpool te maken. Gakpo en Gravenberch maakten daarentegen direct de overstap van respectievelijk PSV en Ajax naar een topclub. “Maar ik zat gisteren te kijken. Drie bepalende spelers bij een absolute topclub, daar word je gewoon blij van als Nederlands voetballiefhebber. Dit was echt… Ik heb zo genoten van Virgil van Dijk.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot wordt geconfronteerd met belabberde vertoning van eigen speler

Na de wedstrijd tussen Liverpool en Manchester United wordt één speler van Arne Slot hard aangepakt.