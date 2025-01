Ruben Amorim is na Liverpool - Manchester United duidelijk over Joshua Zirkzee

Als het aan Ruben Amorim ligt, dan vertrekt deze maand niet bij Manchester United. De Nederlander werd vorige week in de thuiswedstrijd tegen Newcastle United al in de eerste helft naar de kant gehaald, uitgejouwd door zijn eigen supporters en vervolgens in verband gebracht met een terugkeer naar Italië, maar Amorim wil hem bij zijn groep houden. Zirkzee was zondagavond nog invaller in de kraker tegen Liverpool (2-2).

De Oranje-international maakte in het afgelopen seizoen indruk bij Bologna en bekroonde een uitstekend jaar in de Serie A met een toptransfer naar Manchester United. De gevallen grootmacht had ruim veertig miljoen euro over voor de komst van Zirkzee, die met de winnende treffer tegen Fulham een onvergetelijk debuut beleefde. Hij verloor onder Erik ten Hag echter al zijn basisplaats en na de aanstelling van Amorim is zijn perspectief er niet per se beter op geworden. Zirkzee had vorige week in de thuiswedstrijd tegen Newcastle United weliswaar een basisplaats, maar werd na 33 minuten al naar de kant gehaald.

Manchester United werd door Newcastle United naar het kastje van de muur gespeeld en Amorim zag zich genoodzaakt om in te grijpen. Hij slachtofferde Zirkzee, een wissel die door het thuispubliek met gejuich en gejoel werd ontvangen. Zirkzee wist niet hoe snel hij zich naar de kleedkamer moest begeven. In de dagen die volgden werd de Nederlander in verband gebracht met een terugkeer naar Italië. Zo zou onder meer Juventus zijn komst wel zien zitten. Maar als het aan Amorim ligt, gaat Zirkzee dus nergens heen. “Ik wil Josh houden omdat hij alles geeft en hij probeert het op de training, maar we weten het niet”, zo liet Amorim na afloop van de kraker tegen Liverpool optekenen door talkSPORT.

Zirkzee betrokken bij goede kans

Een vertrek van Zirkzee uitsluiten kon Amorim dus niet. “De transfermarkt is open en we zullen zien wat er gebeurt. We moeten ons gewoon concentreren op de training en dit meenemen naar de andere wedstrijden”, aldus de Portugees, die voor Zirkzee nog wel een rol zag weggelegd op Anfield. De spits maakte in de slotfase zijn opwachting en was in de laatste minuten nog betrokken bij een goede kans op de 2-3. Zirkzee had voor eigen succes kunnen gaan, maar behield het overzicht en speelde de bal breed naar Harry Maguire, die de bal echter wild over het doel schoot. Amorim denkt dat Zirkzee er goed aan deed om de bal breed te spelen. “Ik denk dat hij de juiste beslissing heeft genomen. Hij had niet de perfecte hoek. Hij kon schieten, maar hij had de kalmte om de bal in het centrum van het strafschopgebied te passen, zodat Harry kon schieten.”

Daarmee kreeg Manchester United nog een goede mogelijkheid op de winnende, al was een doelpunt mogelijk niet doorgegaan wegens buitenspel. The Red Devils maakten op bezoek bij de rivaal in ieder geval een einde aan een reeks nederlagen. Ze verloren de voorgaande drie competitieduels zonder ook maar één doelpunt te maken. Manchester United pakte op Anfield een verdiend punt, maar is nog lang niet uit de problemen. De huidige dertiende plaats is bij lange na niet goed genoeg. De achterstand op nummer vier Chelsea is echter al dertien punten.

