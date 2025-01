Linssen keert bij verrassende club terug in de Eredivisie, Van Persie tast mis

gaat zijn carrière vervolgen bij NEC, zo weet Voetbal International. De voormalig Feyenoorder maakt transfervrij de overstap naar Nijmegen, hoewel hij eerder nog met NAC Breda in verband werd gebracht. Linssen heeft de medische keuring al achter de rug en zal spoedig worden gepresenteerd.

Linssen maakte in de zomer van 2022 de overstap van Feyenoord naar Urawa Red Diamonds. Na 2,5 jaar in Japan te hebben gespeeld, is de 34-jarige aanvaller sinds de jaarwisseling transfervrij. Eind december kwam naar buiten dat Linssen in gesprek was met NAC Breda over een terugkeer in Nederland, maar uiteindelijk is NEC met hem aan de haal gegaan.

Volgens Voetbal International heeft NEC de routinier al medisch gekeurd, die hij met succes heeft doorstaan. Daardoor is het slechts een kwestie van tijd voordat Linssen gepresenteerd zal worden door de Nijmegenaren. De aanvaller gaat een contract tot medio 2026 tekenen in De Goffert.

Linssen moet tij keren bij NEC

Met Linssen hoopt NEC nu het tij te keren. De laatste zes duels in alle competities wist de ploeg van Rogier Meijer niet te winnen. Daardoor is de verliezend finalist van de KNVB Beker van vorig seizoen nu al uitgeschakeld in het toernooi, terwijl in de competitie een teleurstellende twaalfde plek wordt ingenomen.

Andere Eredivisie-clubs lopen blauwtje

Journalist Mounir Boualin van SoccerNews weet dat er meer clubs met belangstelling waren voor Linssen. Hoewel er volgens hem niet is gesproken met NAC, waren Willem II, sc Heerenveen en Sparta Rotterdam ook in de markt. Bij Heerenveen kon hij herenigd worden met trainer Robin van Persie, die hij nog kende van zijn tijd in Rotterdam, en met wie hij 'goede gesprekken' voerde over een mogelijke transfer. Toch viel de keuze uiteindelijk op NEC.

