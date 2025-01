Verbijstering om tactische blunder van Robin van Persie bij doelpunt Ajax

Dankzij een rake kopbal van uit een hoekschop nam Ajax zondagmiddag na twintig minuten voetballen de leiding op bezoek bij sc Heerenveen. Kijkers van het duel zijn verbaasd over de tactiek die bij de corner werd gebruikt door Heerenveen.

Ajax mocht zondag na twintig minuten spelen een hoekschop nemen. Heerenveen koos voor mandekking bij de corner. Opvallend was dat de Friese formatie van trainer Robin van Persie ervoor koos om Sutalo (1 meter 85) te laten dekken door Mats Köhlert (1 meter 69 lang).

De hoekschop van Anton Gaaei kwam uiteindelijk bij de tweede paal terecht bij Sutalo, die, gezien het lengteverschil niet geheel verrassend, met speels gemak boven Köhlert uit torende en met het hoofd kon scoren: 0-1. De keuze om Sutalo te laten dekken door Köhlert, kan op weinig begrip rekenen.

“Mats Köhlert bij een hoekschop bij Josip Sutalo: het oogt niet heel handig. De Ajax-verdediger kopt de 0-1 binnen”, schrijft journalist Bart Kruyt bijvoorbeeld op X.

Ook veel andere kijkers zijn verbijsterd door de tactische keuze van Van Persie om Sutalo te laten dekken door Köhlert. Temeer omdat Heerenveen afgelopen donderdag in het TOTO KNVB Beker-duel met Quick Boys (3-2 nederlaag) ook al een doelpunt incasseerde uit een hoekschop na zwak verdedigen van Köhlert. Toen was Neville Ogidi Nwankwo de Duitse buitenspeler de baas in de lucht.

Klik op de tekst van het bericht hieronder om het doelpunt van Josip Sutalo tegen sc Heerenveen te bekijken op X:

