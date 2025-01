AC Milan - Internazionale op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op zondag 2 februari 2025 staat de altijd beladen derby tussen AC Milan en Internazionale op het programma. De wedstrijd wordt gespeeld in het iconische San Siro-stadion en belooft een spektakel te worden. Voor de fans die de wedstrijd niet in het stadion kunnen bijwonen, is er goed nieuws: de wedstrijd wordt live uitgezonden op Ziggo Sport.

Hoe laat begint AC Milan - Internazionale?

De aftrap van de Derby della Madonnina is om 18:00 uur. Zorg dat je op tijd klaarzit om niets van de actie te missen.

Op welke zender is AC Milan - Internazionale te zien?

De wedstrijd tussen AC Milan en Internazionale wordt live uitgezonden op Ziggo Sport. Ziggo Sport is beschikbaar voor Ziggo-klanten op kanaal 14. Voor niet-Ziggo-klanten is Ziggo Sport Totaal beschikbaar als aanvullend pakket bij diverse providers.

Hoe staan AC Milan en Internazionale ervoor in de Serie A?

Artikel gaat verder onder video

Internazionale staat momenteel op de tweede plaats in de Serie A met 50 punten uit 21 wedstrijden, terwijl AC Milan op de zevende plaats staat met 34 punten uit evenveel wedstrijden. Beide teams hebben de afgelopen weken wisselende resultaten geboekt. AC Milan won recent van Parma (3-2) en Girona (1-0), maar verloor van Juventus (2-0). Internazionale is in goede vorm met een recente 4-0 overwinning op Lecce en een 1-0 zege op Sparta Praag.

Onderlinge historie

De laatste ontmoetingen tussen de twee teams waren spannend, met Inter die de laatste wedstrijd in september 2024 met 1-2 won. De rivaliteit tussen deze twee clubs maakt elke ontmoeting een must-see voor voetballiefhebbers.