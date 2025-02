Pulisic komt met duidelijke reactie op geruchten rondom vertrekwens

heeft het bestuur van AC Milan laten weten dat hij komende zomer wil vertrekken indien Sérgio Conceição aanblijft als hoofdtrainer, zo claimt de krant La Repubblica. De Amerikaanse sterspeler van de Rossoneri is lang niet de enige speler die ontevreden is over de werkwijze van de Portugese trainer, die eerder dit seizoen als vervanger zijn ontslagen landgenoot Paulo Fonseca werd aangesteld. Pulisic heeft de geruchten zelf inmiddels ontkracht.

Bij AC Milan is de uitschakeling in de tussenronde van de Champions League, door toedoen van Feyenoord, keihard aangekomen. De relatie tussen Pulisic en Conceição liep eind januari al een stevige deuk op, na het afsluitende duel in de competitiefase tegen Dinamo Zagreb. De Italianen waren bij winst zeker geweest van een plek bij de eerste acht - en daarmee kwalificatie voor de achtste finales, maar gingen in Kroatië - ondanks een treffer van Pulisic - met 2-1 onderuit. Na de wedstrijd zouden speler en trainer een stevige discussie hebben gevoerd. "Vanaf dat moment is er iets gebroken", weet bovengenoemde krant.

Inmiddels zou Pulisic een duidelijke boodschap bij het bestuur van Milan hebben neergelegd: "Hij eruit, of ik eruit." Ook ploeggenoot Youssouf Fofana zou zijn buik inmiddels vol hebben van Conceição. "Hij heeft geen band weten op te bouwen met de trainer, die geen groot bewonderaar van hem lijkt te zijn. Dat is ook de reden dat hij dinsdag op de bank moest beginnen." Pulisic, Fofana en een aantal andere spelers zouden ontevreden zijn over de strenge aanpak van de Portugees. Conceição tekende een contract tot medio 2026 in Milaan, maar mag dat volgens bovengenoemde krant en het gezaghebbende La Gazzetta dello Sport enkel uitdienen als AC Milan zich via de Serie A opnieuw weet te plaatsen voor de Champions League. De club staat op dit moment zevende op de ranglijst, met vijf punten minder - en een wedstrijd minder gespeeld - dan nummer vier Juventus.

Pulisic (26) staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij AC Milan. De Amerikaanse aanvallende middenvelder kwam voor ruim twintig miljoen euro over van Chelsea, dat hem vier jaar eerder nog voor 64 miljoen euro had weggekocht bij Borussia Dortmund. Inmiddels staat Pulisic in alle competities op 83 wedstrijden namens AC Milan. Daarin was hij goed voor 27 doelpunten en twintig assists. Pulisic ligt in San Siro nog vast tot medio 2027.

Pulisic rekent af met 'onacceptabele leugens'

Update 20 februari 15.20 uur - Nadat La Repubblica eerder op de donderdag wist te melden dat Pulisic ongelukkig is onder Conceição bij AC Milan, heeft de Amerikaanse aanvaller later op de dag een statement naar buiten gebracht. “Ik heb nooit ruzie gehad met de coach en nooit gevraagd om te vertrekken”, maakt de buitenspeler duidelijk op de clubkanalen van AC Milan. “Ik ben erg gelukkig bij Milan en ik wil dit shirt blijven dragen. Het lezen van deze leugens is onacceptabel, maar laten we allemaal verenigd blijven en samen vechten op het veld, voor de club en onze fans.”

Christian Pulisic: "Non ho mai litigato con il Mister e non ho mai chiesto di andare via. Io sto benissimo al Milan e voglio continuare a vestire questa maglia. Leggere queste bugie è inaccettabile, ma continuiamo a rimanere tutti uniti e a lottare insieme sul campo, per il Club… pic.twitter.com/VBjCrtwATm — AC Milan (@acmilan) February 20, 2025

