Farioli lacht: 'Zijn knuffel deed pijn na overwinning op Go Ahead'

Francesco Farioli deelde zondagmiddag complimenten uit aan Matheus, na diens geslaagde debuut onder de lat bij Ajax. De vervanger van de licht geblesseerde Remko Pasveer had met een aantal goede ingrepen een belangrijk aandeel in de 2-0 zege op Go Ahead Eagles.

Na zijn ijzersterke debuut onder de lat bij Ajax gaf Matheus in de feestvreugde een knuffel aan trainer Francesco Farioli. “Om eerlijk te zijn deed hij me pijn”, zei Farioli lachend. Hij noemde de Braziliaan ‘een geweldige kerel’. Farioli speelde een belangrijke rol bij zijn winterse komst. Matheus werd op huurbasis overgenomen van SC Braga, met een koopoptie van naar verluidt 2,5 miljoen euro, als vervanger van de vertrokken Diant Ramaj.

“Toen hij hier kwam, was ik direct duidelijk tegen hem: de hiërarchie bij de keepers is helder, en Remko doet het uitstekend”, vertelde Farioli. “Maar ik ken Matheus goed, nog uit zijn tijd bij Braga. Ik heb hem zelfs eerder geprobeerd naar een van mijn vorige clubs te halen. Als speler kende ik hem al, en nu leer ik hem als mens steeds beter kennen.”

Rui Duarte, vorig seizoen nog hoofdtrainer van Sporting Braga, vertelt dinsdag aan het Algemeen Dagblad wat de voornaamste kwaliteiten zijn van Matheus. “Waar hij heel goed in is, is anticiperen op problemen. Hij staat heel hoog, waarmee hij perfect bij Ajax past omdat ze vaak de diepte moeten verdedigen. En technisch is hij heel sterk, zowel met zijn handen als voeten. Matheus heeft veel kwaliteit in zijn passing en met de jaren is hij bij Braga zo volwassen geworden dat hij voor een club als Ajax kan uitkomen”, somt Duarte op.

