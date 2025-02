'Kritische Ajax-supporters met één actie genadeloos de mond gesnoerd'

Ajax dartelde zondagmiddag in de eigen Johan Cruijff ArenA langs Heracles Almelo (4-0) en dat had het voor een belangrijk deel te danken aan . De linkspoot zette met een schitterende pass Mika Godts één op één met de doelman en de Belg schoof zonder al teveel moeite de openingstreffer binnen. Volgens Mike Verweij snoerde Berghuis met zijn optreden tegen Heracles Almelo de monden van het ‘handjevol’ kritische Ajax-fans dat zijn vraagtekens had bij diens contractverlenging.

Berghuis heeft een aantal mooie dagen achter de rug. De aanvallende middenvelder, die de laatste tijd ook veel als buitenspeler opereert, zette vrijdag zijn handtekening onder een nieuw contract tot de zomer van 2027. Twee dagen later speelde hij een belangrijke rol in de 4-0 overwinning op Heracles Almelo. “Het handjevol kritische Ajax-fans dat zich afvroeg of een nieuw, tweejarig contract voor een 33-jarige niet te veel van het goede is, werd door Steven Berghuis genadeloos de mond gesnoerd”, zo schrijft Verweij op de website van De Telegraaf.

De contractverlenging van Berghuis hing al een paar maanden in de lucht. De oud-speler van onder meer FC Twente, AZ en Feyenoord liet eind november al doorschemeren dat zijn toekomst in Amsterdam ligt. Hij was in het bezit van een aflopend contract, maar zowel Ajax als Berghuis wilden graag met elkaar door. De linkspoot stond in de eerste seizoenshelft echter lang aan de kant met een blessure en legde na zijn rentree weinig overtuigende optredens op de mat, waardoor een deel van de Ajax-aanhang zich begon af te vragen of zijn contract überhaupt wel verlengd moest worden. Niet in de laatste plaats omdat toptalent Rayane Bounida transfervrij dreigde te vertrekken. Konden de centen niet beter in de jonge Belg worden geïnvesteerd?

Naast Berghuis heeft inmiddels ook Bounida een nieuw contract ondertekend. Bounida vierde tegen Heracles Almelo zijn debuut in de Amsterdamse hoofdmacht. Hij kwam bij een 4-0 tussenstand binnen de lijnen. Na een moeizame openingsfase zag Verweij dat Berghuis het duel met een schitterende pass openbrak. “Na een kunstzinnige assist van de routinier op Mika Godts werd het thuisduel met Heracles Almelo opengebroken. Uiteindelijk won het elftal van Francesco Farioli met speels gemak (4-0), waardoor het met twee punten voorsprong op PSV én een duel minder gespeeld dan de Eindhovenaren weer de trotse koploper van de Eredivisie is”, zo klinkt het.

‘Bijna alles lukt bij Ajax’

Ajax beleefde dus een zorgeloze middag tegen Heracles Almelo. Hoewel de Amsterdammers komende zondag een groot gat kunnen slaan ten opzichte van Ajax, wil men het in de Johan Cruijff ArenA (nog) niet over een landstitel hebben. Willem Vissers draait er echter niet omheen. “De landstitel lonkt nadrukkelijk voor Ajax. In de competitie van de verbluffende omkering staat de koploper na de zege op Heracles (4-0) twee punten voor op kampioen PSV, met een duel minder gespeeld”, zo schrijft de verslaggever van de Volkskrant. “Het is alsof momenteel alles lukt in de euforie bij Ajax, van de passes van Steven Berghuis tot het eerste doelpunt van de onlangs aangetrokken Oliver Edvardsen. Ooooo, zo reageerde het volk vol bewondering, toen het op het grote scherm de herhaling zag van de 3-0 tegen Heracles, van de subtiele verlenging van de bal door de Noor, na de voorzet van Jorrel Hato.”

Volgens Vissers wordt er dit seizoen een ‘bijzonder verhaal’ geschreven in de Eredivisie, nu Ajax plots de ‘belangrijkste kandidaat’ is voor de landstitel. “Het verhaal van de grote club die diep viel als nooit eerder in de 125-jarige clubgeschiedenis en met butsen en blaren opstond. Ajax leek iets langer tijd nodig te hebben voor de bestijging van de troon, in een seizoen van beoogd herstel, doch geniet optimaal van de versnelling van de tijd en grijpt het momentum. Waar trainer Peter Bosz van PSV zaterdag zei dat de honger bij zijn selectie terug is, hoefde collega Farioli nooit in te zitten over gebrekkige motivatie. Hij bouwt een nieuw huis, met nieuw materiaal, volgens de Italiaanse methode. Beginnen met het fundament. De nederigheid tilt het elftal op, terwijl PSV dacht te teren op roem uit het recente verleden. Terwijl PSV mentaal is aangeslagen en de kansen niet meer in eigen hand heeft, drijft Ajax voort op wolken van geluid en voorspoed en krijgt het voetbal zelfs weer de allure die de fijnproevers wensen te zien”, zo schrijft Vissers.

