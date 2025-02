Steven Berghuis geeft vlak na contractverlenging antwoord op prangende vraag

Ajax maakte vrijdagavond de contractverlenging van wereldkundig. De aanvallende middenvelder, die ook als buitenspeler uit de voeten kan, was in het bezit van een aflopende verbintenis. Het hing al een tijdje in de lucht dat Ajax en Berghuis langer met elkaar door zouden gaan, maar de officiële aankondiging liet toch een paar maanden op zich wachten. Volgens de hoofdrolspeler komt dat door het volle speelschema van de Amsterdammers.

Ajax nam Berghuis in de zomer van 2021 over van Feyenoord. De linkspoot had tijdens zijn eerste seizoen in Amsterdam een belangrijk aandeel in het succes in de Champions League (achttien punten uit zes groepsduels), al kon hij niet voorkomen dat Ajax al in de achtste finales door Benfica uit het toernooi werd geknikkerd. Berghuis verhuisde naar de hoofdstad om prijzen te winnen en won in 2022 de landstitel, maar daar is het wat prijzen betreft vooralsnog bij gebleven. Ajax en Berghuis hebben twee teleurstellende seizoenen achter de rug, maar zijn nu op de weg terug en dat heeft de aanvallende middenvelder annex buitenspeler mede doen overtuigen om zijn contract te verlengen.

Maar dat duurde dus wel even, nadat hij eind november al liet doorschemeren dat zijn contractverlenging een formaliteit was. “Het was eigenlijk heel duidelijk. We waren er vrij snel uit samen met de club. We hebben een paar gesprekken gehad, voor de rest was het vooral dat de contracten gewoon nog op papier gezet moesten worden. En er moest een datum geprikt worden voor het tekenen. Het waren natuurlijk drukke tijden met wedstrijden, dus vandaar dat het wat langer duurde”, zo vertelt Berghuis tegenover het clubkanaal. “Maar we waren er eigenlijk al heel snel uit.” Door de financiële moeilijkheden waarin Ajax verkeert, heeft Berghuis moeten inleveren op zijn salaris. Het was echter het sportieve verhaal dat hem vooral aansprak. “De club Ajax, de manier van spelen, de opgaande lijn die we nu hebben ingezet”, zo klinkt het.

Duidelijke rol

Berghuis noemt ook de ‘veelbelovende talenten’ die er aan zitten te komen. “En mijn rol daarin voor de komende jaren sprak mij gewoon aan. De liefhebber in mij zei: gewoon nog twee jaar bijtekenen. Daar ben ik super blij mee. Ik wil zo lang mogelijk door blijven gaan. Ik voel me goed, zorg goed voor mezelf. Het laatste jaar iets meer blessures gehad dan normaal, maar de laatste tijd toch weer goed fit gebleven en ik voel me nu ook steeds beter.”

Zijn rol voor de komende jaren is duidelijk: zowel binnen als buiten de lijnen belangrijk zijn. “Dat doe je nooit alleen. Vanuit de directie naar de staf wordt dat signaal gewoon gegeven en een structuur neergezet. Dit jaar hebben we natuurlijk een mooie groep met Weghorst, met Davy Klaassen, met Pasveer, met Henderson, Van den Boomen en Taylor die daarin zijn ontwikkeling heeft gemaakt en met Brian (Brobbey, red.) erbij hebben we gewoon een mooie groep. Dat kun je nooit alleen en elk puzzelstukje heeft z’n andere kwaliteiten. Ik probeer gewoon mijn kwaliteiten te blijven toevoegen aan Ajax en aan de jongens. Hopelijk hebben ze daar wat aan.”

