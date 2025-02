Farioli verrast met spits én debutant in basisopstelling tegen Union

De opstelling van Ajax voor de uitwedstrijd tegen Union Sint-Gillis is bekend. Het Europa League-duel begint donderdagavond om 18:45 in het Koning Boudewijnstadion.

Ten opzichte van het duel tegen Fortuna Sittard van afgelopen zondag is Jordan Henderson er niet bij. De Engelsman kampt met hamstringklachten en komt derhalve niet in actie. Ook Van den Boomen, die normaal gesproken de eerste vervanger van Henderson is, ontbreekt. In zijn geval gaat het om rugklachten. Youri Regeer, in de winter overgekomen van FC Twente, ligt er bovendien maanden uit.

Hato en Godts terug in wedstrijdselectie

Tegenover de vele afwezigen staat dat Jorrel Hato en Mika Godts donderdagavond wél weer van de partij zijn. Hato was in Sittard geschorst en keert in België terug op de linksbackpositie. Godts viel anderhalve week geleden met hamstringklachten uit in De Klassieker tegen Feyenoord en keert nu terug in de wedstrijselectie. De Belg start wel op de bank in zijn vaderland.

Debutant en nieuwe spits

Remko Pasveer verdedigt het doel van Ajax. Omdat Diant Ramaj deze winter verkocht is en de van Braga gehuurde Matheus Lima Magalhães niet is ingeschreven voor de Europa League, zitten Jay Gorter en Jong Ajax-keeper Charlie Setford op de bank. Achterin starten debutant Lucas Rosa en Hato als respectievelijk rechts- en linksback in een verdediging waarvan het centrum wordt gevormd door Daniele Rugani en Youri Baas. De jongeling Jorthy Mokio, die zondag zijn Eredivisie-debuut maakte, neemt de 'zes'-positie over van Henderson. Davy Klaassen keert terug op het middenveld, nadat die deze winter wél werd ingeschreven voor de Europa League. Kian Fitz-Jim behoudt zijn basisplaats. Dat geldt ook voor Steven Berguis. Oliver Edvardsen start vanaf de linkerkant en Christian Rasmussen is in de spits de vervanger van Wout Weghorst, die er vanwege een gebroken teen niet bij is.

Opstelling Ajax tegen Union Sint-Gillis:

Pasveer; Rosa, Rugani, Baas, Hato; Mokio, Fitz-Jim, Klaassen; Berghuis, Rasmussen, Edvardsen.

