Waar Ajax een cruciale speler ziet afhaken, kondigt Union Sint-Gillis juist de rentree van een 'Maestro' aan

Waar Ajax-trainer Francesco Farioli donderdagavond géén beroep kan doen op aanvoerder , kondigt tegenstander Union Sint-Gillis juist goed nieuws aan voor de heenwedstrijd in de tussenronde van de Europa League. stond de afgelopen weken aan de kant met een spierblessure, maar keerde woensdag terug op het trainingsveld en lijkt tegen Ajax dus minuten te kunnen gaan maken.

Boufal is voor de volgers van het buitenlandse voetbal zeker geen onbekende naam. De Marokkaanse aanvaller speelde in het verleden voor onder meer Southampton en Celta de Vigo. De Spanjaarden namen hem in de zomer van 2018 op huurbasis over van Southampton, alvorens hij ruim twee jaar later op transfervrije basis de overstap zou maken naar Angers SCO in Frankrijk. Na bijna drie jaar bij Angers SCO te hebben gespeeld, vertrok Boufal begin 2023 naar Al-Rayann. Die club verruilde hij in september vorig jaar voor Union Sint-Gillis.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Slecht nieuws voor Ajax: sleutelspeler ontbreekt tegen Union Saint-Gilloise, ook vervanger niet beschikbaar

Sinds zijn entree in België speelde hij zeventien wedstrijden, waarin hij niet scoorde en slechts twee assists verzorgde. Union Sint-Gillis spreekt op X desondanks van de rentree van ‘Maestro Boufal’. De 31-jarige buitenspeler stond de afgelopen weken aan de kant met een spierblessure en kwam daardoor na de jaarwisseling nog niet in actie. In de competitiefase van de Europa League verscheen hij vier keer binnen de lijnen. In de wedstrijden tegen Fenerbahçe en AS Roma als invaller, op bezoek bij FC Twente en in de thuiswedstrijd tegen OGC Nice als basisspeler. Tegen de Fransen bewees Boufal, 46-voudig international, het voetballen zeker nog niet verleerd te zijn.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Perez brengt negatief advies uit: 'Hij is niet van deze tijd, kan niet naar Ajax'

De 'meest technische speler' bij Fortuna Sittard - Ajax is volgens Kenneth Perez niet geschikt voor de Amsterdammers.