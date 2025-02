Wout Weghorst geeft verdriet toe

trekt zich steeds minder aan van wat de buitenwereld over hem zegt, maar geeft desondanks toe soms verdrietig te worden van de kritiek. De spits van Ajax wordt regelmatig beschimpt om zijn fanatisme op het veld. Hij stelt dat het stempel van ‘rare gozer’ nooit meer zal verdwijnen.

Het volkslied uit volle borst meezingen, hevig emotioneel worden na een doelpunt, gehurkt en afgezonderd naar het publiek kijken na het bereiken van de EFL Cup-finale: het zijn een paar voorbeelden van de uitingen van Weghorst. Ook zijn voorbereiding op wedstrijden doet soms de wenkbrauwen fronsen. Zo las hij vlak voor de topper tussen Ajax en PSV een boek in de dug-out en zonderde hij zich tijdens het EK af van zijn ploeggenoten. Dan is er nog de kritiek op zijn persoonlijke opvattingen, zoals de weigering om zich te laten vaccineren tegen Covid-19 of het oprichten van een eigen school zonder toetsen en huiswerk.

Artikel gaat verder onder video

“Bepaalde dingen die bij mij horen, zullen nooit veranderen”, verklaart Weghorst zelf in een interview met Helden Magazine. “Dat was vroeger al, toen ik door mijn vriendjes werd uitgelachen, en dat is nog steeds zo. Er is blijkbaar iets in mij, waardoor ik altijd in de schijnwerpers sta. Iedereen zegt altijd: 'Wout vraagt om aandacht, hij wil in de schijnwerpers staan'. Dat is niet waar. Ik ben puur en uitgesproken, authentiek. Dat is iets wat mensen triggert en meningen oproept, maar ik heb nu meer schijt aan wat iemand van mij vindt.”

LEES OOK: Gedrag van Wout Weghorst opeens vergeleken met twee grote namen in het Nederlandse voetbal

'Soms verdriet'

"Ik ben blij dat ik zo ben en kan zijn”, verduidelijkt Weghorst, die wel toegeeft: “Ik word er nog steeds weleens verdrietig van. Het is makkelijk om over mijn rug punten scoren door journalisten of wie dan ook. De stempel rare gozer drukt op mij, dat gaat nooit meer veranderen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wegbezuinigde scout uit kritiek op Alex Kroes na vertrek bij Ajax

De man achter de komst van onder meer Antony, Lisandro Martínez en Davinson Sánchez werd wegbezuinigd bij Ajax.