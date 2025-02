Eén speler van Ajax is meer waard dan de vijf grootste namen bij Union Sint-Gillis

Ajax en Union Sint-Gillis staan vanavond tegenover elkaar in de Europa League. De Amsterdammers hebben de eerste wedstrijd al met 0-2 gewonnen en hopen de voorsprong met succes te verdedigen. Een blik op de transferwaardes van beide teams, inzichtelijk op FootballTransfers, laat een significant verschil zien tussen de twee selecties.

De Estimated Transfer Value (ETV) is een schatting van de transferwaarde van voetballers wereldwijd. Dit model, ontwikkeld door FootballTransfers in samenwerking met SciSports, maakt gebruik van machine learning en analyseert factoren zoals leeftijd, positie, prestaties en contractduur. Door deze variabelen te analyseren, biedt het model een nauwkeurige schatting van de marktwaarde van spelers.

Ajax

Artikel gaat verder onder video

Ajax heeft een totale selectie-waarde van €206.032.428. De meest waardevolle spelers zijn Jorrel Hato (€41.879.867), Brian Brobbey (€33.401.551), en Josip Sutalo (€19.626.189). Hato is in zijn eentje meer waard dan de vijf meest waardevolle spelers van Union. Ajax staat bekend om zijn sterke focus op talentontwikkeling en heeft een rijke geschiedenis in het opleiden van jonge talenten die later voor hoge bedragen worden verkocht.

Union Sint-Gillis

De totale selectie-waarde van Union Sint-Gillis bedraagt €70.091.252. De meest waardevolle spelers zijn Noah Sadiki (€12.337.691), Koki Machida (€10.595.001), en Kevin Mac Allister (€5.344.571). In vergelijking met Ajax is de selectie van Union Sint-Gillis aanzienlijk minder waard, wat de uitdaging voor de Belgische club groter maakt.

© Imago

LEES OOK: Vermoedelijke opstelling Ajax: toptalent keert tegen Union terug in de basis

Top 5 meest waardevolle spelers per club

Ajax:

Jorrel Hato – €41.879.867 Brian Brobbey – €33.401.551 Josip Sutalo – €19.626.189 Kenneth Taylor – €18.393.145 Mika Godts – €14.037.094

Alle transferwaardes bij Ajax vind je hier.

Union Sint-Gillis:

Noah Sadiki – €12.337.691 Koki Machida – €10.595.001 Charles Vanhoutte – €5.391.385 Kevin Mac Allister – €5.344.571 Alessio Castro-Montes – €5.016.059

Alle transferwaardes bij Union Sint-Gillis vind je hier.

De verschillen in transferwaardes zijn duidelijk zichtbaar. Ajax heeft een aanzienlijk hogere totale selectie-waarde en gaat als grote favoriet de wedstrijd van donderdagavond in.

LEES OOK: Dit kan Ajax in het restant van de Europa League nog verdienen

De vergelijking tussen de transferwaardes van Ajax en Union Sint-Gillis laat een duidelijk verschil zien. Ajax heeft een aanzienlijk hogere selectie-waarde, wat zijn financiële kracht benadrukt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-fans reageren vol ongeloof bij zien van herhaling op het grote scherm

Bij ESPN is te horen hoe de fans van Ajax verwonderd reageren tegen Heracles Almelo bij het zien van een herhaling op het grote scherm in de Johan Cruijff ArenA.